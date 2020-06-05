〈泰碩股東會〉手機、筆電新機帶動ASP成長 全年營收續創高

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (5) 日舉行股東會，董事長余清松表示，今年主要營運動能來自通訊產品，營收將大幅成長，包括下半年韓系大廠新機將採用結構更強的熱板，可望帶動 ASP(產品平均銷售單價) 提升，筆電需求動能延續，法人看好，全年營收可望年增 3 成、上看 60 億元，續創新高。

手機方面，余清松指出，韓系手機大廠近期會推新機種，並自 6 月開始恢復拉貨，由於今年規格升級、採用更薄熱板，除帶動 ASP 較去年提升外，若疫情未二次干擾，市場需求有望同步回升。

筆電部分，業務副總郭尚仁表示，今年筆電業務可分為舊機種與新機種，其中新機種方面，因應未來 5G 商用機種需求，將從第 4 季開始，筆電導入更大片的熱板，雖然出貨量小、但 ASP 高，將帶動新機營收年增 5%。

整體筆電業績來看，去年筆電營收比重約 35-40%，受惠疫情帶動居家辦公興起，筆電需求持續強勁，估第 2 季營收比重拉升至 45-50%，雖然第 3 季將會拉回修正，但筆電全年營收約可年增 10%。

郭尚仁表示，今年全年營收正面看待，上、下半年營收比例約 4：6，不過最大挑戰仍是毛利率，預期在手機、筆電新機下半年出貨下，全年毛利率力拚與去年相當。