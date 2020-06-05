全球疫情下 中國出口商被迫改內銷 廠商：非長期生存之道

據《路透》報導，受全球需求因疫情遭到破壞，許多中國出口商被迫改弦易轍，將目標轉向中國國內市場，尋求透過電商或社群媒體來銷售產品。

Lucky Bird 是一家義烏出口商及製造商，義烏是中國聖誕樹、紀念品和玩具等小商品的重要輸出產地，在外銷訂單遭取消，庫存大增之下，公司已經解雇了銷售人員和 80 名工廠工人，並且自 3 月以來，就轉向淘寶、京東等電商平台，並找來直播明星協助銷售。

這是當前趨勢下的典型例子，在疫情打擊全球需求之後，許多出口商轉為依靠國內市場。

本週公布的中國官方製造業調查顯示，5 月出口訂單連續第 5 個月萎縮，要復甦仍需等待數月以上。

對電子商務平台來說，這則是一大動力，線上平台過去幾年一直試圖招募這類公司，以擴大供應商基礎。

京東 4 月宣布，將免除費用並發放貸款，作為招募生產商加入策略的一部分，並計畫今年吸引汕頭玩具製造中心的 10000 名商人到其網站。

拼多多與東莞市政府達成了一項目標，以幫助 1000 個品牌和製造商，實現 1000 億元人民幣的銷售總額。

拼多多發言人表示，疫情提醒了中國製造商，不要把所有雞蛋都放在一個籃子裡。

阿里巴巴表示，在過去 3 個月中，超過 160% 出口導向型公司在淘寶上開設了線上商店，從而將重點轉移到了國內市場。公司也推出新的應用程式，以利由工廠直接交易。

中國商務部長鐘山上個月表示，出口商的國內銷售在 4 月份增長了 17%，同時鼓勵它們進一步擴大其在當地的市場份額。

但是，許多出口商表示，他們並不認為轉向國內市場是一個長期解決方案。首先，大多數為西方消費者生產的產品，並非針對當地需求，向海外客戶批量銷售，通常更有利可圖。