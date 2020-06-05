抗生素需求旺 展旺訂單看至年底 全年獲利可望倍數成長

原料藥廠展旺 (4167-TW) 董事長李香雲表示，旗下培南抗生素產品主要供貨以美國為主，搭上新冠肺炎需求，美國出現供貨吃緊情形，訂單能見度可看至年底，法人估，全年獲利可望翻倍成長。

展旺今 (5) 日召開股東會，由董事長李香雲、總經理陳勇發主持，會中通過公司名稱改為松瑞製藥，分別取其「松柏長青」和「人中祥瑞」含意，繼續拓展歐美市場。

展旺為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑 (Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑 (Ertapenem)。

李香雲指出，培南類抗生素對已住院治療的重症新冠肺炎病患而言，是必須施打的藥品之一，避免免疫力較低的病患產生感染，再者，美國疫情仍嚴峻，公司已接獲美國 FDA 通知，美洛培南與厄他培南等兩項培南抗生素供貨吃緊，將積極加速備貨。

法人表示，展旺主要出貨國家為美國，占營收比重 57%，預期在美國政府、客戶拉貨動能強勁下，下半年營收比重將突破 6 成，全年上看 10 億元。

展旺因產線供不應求，已啟動擴產計畫，且產線配置已完成，展旺原預計第 4 季投產，不過美國期盼加快供貨速度，預估產線將有機會提前至第 3 季底啟動。

展旺今日公布 5 月營收 1.56 億元，月增 15.6%、年增 61%，創近兩年來新高；累計前 5 月營收 7.2 億元，年增 44.87%。