〈陸股盤後〉航空反彈撐人氣 A股三指數收紅

周五 (5 日)A 股三大指數開高震盪，航空類股成為市場人氣指標之一，加上尾盤時段證券類股走揚，帶動指數 A 股三大指數齊收高。不過整體成交量仍然偏低，維持在人民幣 6000 億元左右的水準，並不利於上證突破 3000 點的壓力區。

盤面上，航空、廣電、湖北、國六、證券等類股漲幅較大，農業、商業百貨、食品飲料等類股則出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.39%，收報 2930.8 點；深證成指上漲 0.37%，收報 11180.6 點；創業板指上漲 0.7%，收報 2166.38 點，指數創下近 3 個月新高。週五 (5 日) 滬深兩市成交金額約人民幣 6315 億元，較前一個交易日減少約人民幣 200 億人民幣。

北向資金進出方面，週五 (5 日) 北向資金共買超人民幣 43.39 億元，其中，滬股通買超人民幣 29.84 億元，深股通買超人民幣 13.55 億元，北向資金已連續 10 個交易日買超。

本週北向資金買超人民幣 240.51 億元，其中，滬股通買超人民幣 118.58 億元，深股通買超人民幣 121.93 億元。

產業消息

地攤經濟概念股依舊火熱，但已經不是如過去幾個交易日般全數呈現飆漲的情況，少部份個股開始出現回檔，如浙江東日、百大集團、匯嘉時代等出現跌停。

美國可能鬆綁中國航空公司赴美航線禁令，帶動航空類股反彈，華夏航空漲停、南方航空大漲 6.84%、中國國航大漲 6.85%、東方航空大漲 6.38%。

法人觀點

分析師表示市場最熱門的概念股「地攤經濟」已經出現鬆動的跡象，短期投資人需留意資金外逃所引發的股價波動，即使「地攤經濟」在短期漲勢還不足以完全熄火，但在已有資金移出的情況下，投資人要當心漲多回檔的風險。

除了「地攤經濟」概念外，暴風科技、蘭州黃河、軸研科技等多檔個股也均有獲利了結的情況紛紛跌停，這類個股有一個相同的特色就是近期股價表現極強。而這類標的出現跌停，且數量在增加，顯示短線投機性個股漲幅滿足點已到。

上海證券認為，美中關係的不穩定將對 A 股造成負面影響，相關風險可能使下半年 A 股風險偏好形成間歇性的壓制，而下半年 A 股風險偏好大體上呈前低後高的趨勢。隨著全球進入後疫情階段，消費電子上市時程將重新回到軌道，因此今年剩下的時間投資重點可從消費慢慢轉向科技類股。

