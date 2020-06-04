內需+新基建支撐 投信看好A股下半年潛利可期

中國兩會定調從擴大內需與新基建著手，投信表示，雖然有美中貿易戰干擾，但陸股可望在內需支撐下加上貨幣寬鬆支撐，下半年投資潛利空間不小。

富蘭克林華美投信表示，儘管美中關係緊繃，但陸股內需市場龐大，加上政策定調支撐，貨幣寬鬆復工企業正常運轉後，進而推升中國 A 股投資價值，下半年期仍樂觀看待其機會。

富蘭克林華美中華基金經理人沈宏達表示，中美關係進入新冷戰，但美國對中國的打壓如貿易關稅、華為禁令自去年早已開始並非新事件，市場應對中美摩擦的抗壓性更高，且對於不確定性的擔憂相對較輕，消息面影響下、僅短線波動增加。

沈宏達分析，受到美國制裁華為等高階晶片影響，外銷必然遭遇挫折，但隨著中國兩會後，加大振興措施及新基建推動，內需題材表現將更加明確，疫情和緩下目前復工加速，內需市場龐大，建議可從內需消費、科技與新基建類股擇優布局。

沈宏達認為，陸股今年因有十四五預熱話題，為政策暖身加持，加上政府貨幣寬鬆護航，儘管市場擔憂美中貿易戰第四季可能重啟談判，但內需市場 14 億人口規模龐大，又加上 M2 貨幣供應量較過去充足，政策維持不炒房基調下，資金將回流資本市場，投資信心仍在，加上外資持續布局 A 股，可望助攻股市行情。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出， 現階段美中在各領域內均趨向高度對峙，且預期在年底美國總統大選前，兩國的對利與衝突都將會是干擾市場的一大變數。

不過若回歸 A 股基本面，在財富升級與技術革新等高成長潛力趨勢不變的態勢下，相關受惠於長期增長題材的產業，如新型態消費、軟體、數據與雲端、健康醫療等，未來的表現相對樂觀。