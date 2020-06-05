大摩：雖緊張升級 川普並不希望美中第一階段協議破裂

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家週五 (5 日) 表示，儘管美中之間緊張局勢在最近幾週升級，但美國不太可能破壞與中國的「第一階段」貿易協議。

川普上個月表示，對於和中國第一階段貿易協議的狀況，他感到失望。這引發一些投資者及分析師的擔憂，懷疑美中之間的關稅戰可能再起。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管 Chetan Ahya 表示，他認為川普政府現在想專注在經濟上，不會想讓首階段貿易協議出事，因此預測美中重啟貿易戰並損害全球經濟的風險，不太可能出現。

Ahya 指出，只由經濟學的角度來看，只要兩國仍在執行第一階段協議，在關稅上沒有新的升級，預計將可達成對全球經濟成長的預測。

美中第一階段貿易協議在今年 1 月簽署，但隨後中國出現新冠肺炎疫情，並擴散至全球，兩國關係再陷緊張，相關購買美國農產品的承諾變得更難達成。不過，美方主談代表 Robert Lighthizer 週四發言，認為第一階段協議很好，在某些結構性改革上，中國也做得很好。

中國也在上週重申，仍將繼續努力執行第一階段協議，即使一些專家認為，北京不太可能大幅增加採購，達到承諾的目標。

新加坡華僑銀行 (OCBC) 大中華區研究主管 Tommy Xie 認為，第一階段貿易協議的狀況，取決於川普政府是否願意讓中國有更多時間，加強對美國商品的購買。比起貿易協議簽署時，如今美中的摩擦不僅限於貿易，還包括科技、金融以及疫情的處理等，需要關注更多的層面。