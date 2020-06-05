意外！美國5月非農新增251萬人 遠勝預期的大減833萬人

美國勞工部週五 (5 日) 公布最新就業數據，美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升，新增 250.9 萬人，失業率也下滑至 13.3%，就業情況完全超出市場預期，為美國經濟反彈帶來一線轉機，數據利好帶動道瓊期指大漲 700 點。

(圖：Investing.com)

美國五月非農關鍵數據：

非農就業增加 250.9 萬人，預期減少 833.3 萬人，前值為減少 2070 萬人

失業率 13.3%，預期 19.5%，前值 14.7%

平均每小時薪資年增 6.7%，預期年增 8.5%，前值 7.9%

平均每小時薪資月減 1%，預期月增 1%，前值 4.7%

平均每週工時 34.7 小時，前值 34.2 小時

勞動參與率 60.8%，預期 60.1%，前值 60.2%

5 月非農新增就業大幅回彈 (圖：Zerohedge)

以產業部門來看，儘管 4 月損失就業達到 750 萬人，本月數據顯示，休閒和飯店部門已有 120 萬人重回工作崗位，隨著各州逐步放寬社交距離，餐飲部門就業人數也增加了 140 萬人，幾乎佔了 5 月新增就業的半數。

另外，建築部門新增就業增長則位居第二，達到 46.4 萬人，收復上月的部分就業損失，教育和衛生服務部門新增 42.4 萬人，零售部門增加 36.8 萬人，就業情況較上月強勢回升。

公民金融集團全球市場主管 Tony Bedikian 表示：「出乎意料的非農數據證明，除非爆發二波感染，否則美國整體經濟可能已來到轉角處。」