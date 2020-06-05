餐飲谷底翻揚 王品宣示擴大布局三大版圖

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (5) 日召開股東常會，董事長陳正輝表示，去年是擔任董事長 6 個年頭以來獲利第二高峰，今年雖面臨新冠肺炎疫情，5 月營收已明顯反彈，在集團充足的供應鏈支持和良好的經營經驗下，未來將在火鍋、燒肉和麵點市場加重布局。

王品甫公布 5 月合併營收為 13.95 億元，月增幅達 61.4%、年減 3.94%，為今年以來次高，逐步走出疫情谷底，穩健向上，陳正輝強調，這是台灣餐飲業奇蹟，在外食市場需求仍熱絡，未來布局三大重點著重在火鍋、燒肉和麵點。

陳正輝進一步指出，去年開始關注台灣火鍋和燒肉市場，火鍋一年市場規模約 190 億元，而燒肉也有 90 億元，兩品類不僅後端供應鏈相同，廚藝也簡單，可快速發展連鎖。

儘管王品旗下已有火鍋品牌聚、石二鍋、12MINI、青花驕和和牛涮，合計旗下有超過 100 家門店是火鍋專賣店，陳正輝強調「這個數字還不夠」，未來會加重布局，樂觀看待將對業績「有很大幫助」。

陳正輝提到，去年 10 月開始籌備的「和牛涮」，2 月試營運、3 月正式開幕，5 月即創下單店破千萬業績，反映高 CP 值的火鍋定位備受消費大眾肯定，因此接下來將加速展店腳步。

另一塊成長動能則是小吃、麵點，甫推出的新品牌「薈麵點」，5 月單店業績開紅盤達 280 萬元。

陳正輝也坦言，去年至今中國市場拖累整體營運，除今年因疫情波及外，主要是因王品首次跨入中餐的品牌「鵝夫人」內控管理出現問題，所幸在團隊努力下，目前已重整得差不多，相信未來將持續好轉。

對於今年王品大手筆祭出 2200 元餐飲禮券作為股東會紀念品，陳正輝強調，希望每一位股東都能去每個品牌走走看看、品嘗體驗，多給王品集團回饋指教。