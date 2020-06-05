【日盛投顧】震盪走高擇強擇優操作

◆盤勢分析

1. 週四美股漲跌互見，週五台股以上漲 24.78 點的 11418.01 點開出後，在台積電穩步上漲之下指數震盪盤堅，在解封受惠股輪流表現下，加權指數終場以上漲 86.17 點的 11479.40 點作收，漲幅 0.76%，成交金額 1800.94 億元。三大法人合計買超 88.76 億元，外資買超 70.77 億元、投信買超 8.16 億元、自營商買超 9.83 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：雖價漲量縮，但若扣除台積電等一些高價股與權值股減少的成交量，高價位以下的個股量能續增，短期驚驚漲的走勢下週恐會持續，未爆量收中黑 K 棒以前，短線仍有高點可期。

(2)、均線：6/1 短天期均線呈多頭排列後，出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 5 日線未走平下彎前短多續強。

(3)、技術指標：KD 雖持續上揚進入超買區，在 KD 出現死亡交叉前，指數仍有再創本波新高的機會。

3. 櫃買指數上漲 0.87%，收在 153.39 點，再創本波反彈的收盤新高，未跌破 5 日線前短多續強。支撐約 150.97 點附近，壓力為 154.92 點附近。

4. 觀盤重點：近期加權指數沿 3 日線上漲，且 5 日、10 日、20 日線出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 KD 未出現死亡交叉，或 5 日未走平下彎前，短多續強。

航運股、成衣製鞋、自行車、汽車零組件、餐飲類股、業績成長股

1. 航運股: 在歐美陸續解封，美國航空旅行回溫，之後各國可望有條件開放航空旅行之下，激勵航運股走揚，包括: 5608 四維航漲停，2618 長榮航、5607 遠雄港、2642 宅配通、2610 華航等都有 4% 以上的漲幅。

2. 成衣製鞋: 隨著歐美疫情放緩，品牌客戶店面重新營業，之前遞延的單子重啟出貨，第二季將是營運谷底，預期第三季營運將較第二季大幅回溫，包括: 4414 如興漲停，1467 南緯、9802 鈺齊 - KY、1451 年興、1476 儒鴻都有 3% 以上的漲幅。

3. 自行車：隨著各國陸續解封，歐洲政府開始大力鼓勵民眾多騎車運動及代步，並擴寬現有的自行車道，為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益，包括: 9921 巨大、9914 美利達、5306 桂盟等再創本波反彈新高。

4. 操作建議：加權指數在 6/3 以帶量中紅突破之前 23 個交易日的上升楔型盤整區，多頭攻勢再啟，配合鴨嘴向上的波段上漲訊號，加上外資回補台股，短多有機會挑戰今年高檔區的頸線 1/8 的 11777.45 點的壓力，不過在波段漲幅已大之下，部分漲多個股開始整理，近期部分資金轉往解封受惠股，操作上宜擇優擇強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意: 航運股、成衣製鞋、自行車、汽車零組件、餐飲類股、業績成長股等。