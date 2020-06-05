大規模刺激下 韓股3月低點來已狂漲近50%

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及防疫封鎖措施的衝擊，導致亞洲主要股市於 3 月份跌落至谷底，但近日來亞股呈現攀漲的態勢，韓國綜合指數 (KOSPI) 自 3 月低點以來大漲了 49.45%。

韓國 KOSPI 指數日 k 線圖

此外，根據亞洲各主要市場於週四 (4 日) 的收盤價，上證綜合指數自 3 月時的 52 週低點，上漲了 10.29%，香港恆生指數上漲了 15.27%，日經 225 指數上漲了 38.74%，新加坡海峽時報指數上漲了 22.59%，印度 Nifty 50 指數上漲了 33.52%，台灣加權指數上漲 33.67%，泰國 SET 綜合指數則上漲了 45.6%。

各國政府及央行為了減輕疫情所造成的損害，持續實施大規模刺激政策，南韓政府於本週宣佈將推出第三輪的經濟刺激追加預算，規模高達 35.3 兆韓圜 (約 290 億美元)。歐洲央行亦在週四 (4 日) 宣佈，將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元。

除了亞股呈現攀漲趨勢之外，美股 S&P 500 指數於週四 (4 日) 的收盤價，亦較 3 月份的低點大漲了 42%，道瓊歐洲 Stoxx 600 指數則上漲了 36.37%。

但儘管市場呈現一片樂觀，部份分析師仍警告，未來股市仍存在許多潛在風險。Pictet Asset Management 策略師 Luca Paolini 表示，儘管當世界各國政府重啟經濟後，風險性資產價格呈現攀漲的局勢，但目前疫情危機尚未結束，且對於「V 型復甦」的預期亦顯得言之過早。

此外，Paolini 指出，目前市場在對於股價進行估值時，主要考慮資金成本的下滑，而非將重點放在企業的獲利能力。

ING 經濟學家 Rob Carnell 亦表示，在政治及經濟層面，仍有許多難以忽視的壞消息，包括美中貿易關係及美國示威抗議等，而市場顯然對於這些消息過於放鬆。