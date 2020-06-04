利率不變！ECB再加碼6000億歐元 QE總額達1.35兆歐元

歐洲央行 (ECB) 週四 (4 日) 宣布將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，使疫情 QE 總額高達 1.35 兆歐元，同時宣布維持三大主要利率不變，維持當前低利率直到通膨前景接近央行設立目標水平。

利率決議發布後，歐元匯率短線走高，截至台北時間週四 (4 日) 晚間 20 時許，歐元兌美元上漲 0.31%，暫報 1.1267。

歐元兌美元匯率 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

ECB 聲明指出，央行決定持續再加碼 6000 億歐元於疫情 QE 計畫，使總額來到 1.35 兆歐元，並延長淨購買期限至少到 2021 年 6 月底，強調無論如何都將根據 PEPP 執行資產購買，直到理事會認為疫情危機解除為止。

另外，主要再融資利率、邊際貸款利率和存款機制利率皆保持不變，分別為 0%、0.25% 和 -0.50%。央行理事會預計，在歐元區通膨前景穩定接近 2% 目標水平前，三大主要利率將維持在當前水平甚至更低。

ECB 於今年 3 月啟動 7500 億歐元的購債計劃，幫助降低歐元區國家的借貸成本，ECB 本次擴大規模較分析師預期來得更高，市場認為這有助於吸收歐元區政府今年為打擊疫情預計發行的額外債務。

在基準情境下，ECB 預計 2020 年歐元區 GDP 將大幅萎縮 8.7%(3 月預期為增長 0.8%)，並自 2021 年起恢復增長。目前預計 2021 年 GDP 將增長 5.2%(3 月預期為 1.3%)，2022 年為增長 3.3%(3 月預期為 1.4%)。