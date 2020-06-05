中華電抓緊微軟擴大合作 打造AIoT智慧生態系

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日宣布，與微軟合作再擴大，將針對 AIoT、邊緣運算、企業專網及智慧能源等領域，打造 AIoT 智慧生態系，提供垂直產業的應用解決方案，有助台灣產業加速迎接 5G 商機。

中華電與微軟去年 10 月在美國西雅圖微軟總部簽訂全球戰略合作意向書，今日則在擴大合作範圍，中華電將運用資通訊、智慧能源等優勢，結合台灣微軟在 Azure 雲端服務能量與物聯網技術，打造完整生態系。

中華電表示，今年 5 月成為微軟雲端 Azure ExpressRoute 台灣授權服務提供商，並在中華電信板橋雲端資料中心建置多雲交換平台 CMCX，可直連 Azure 國際公雲，企業可有高連線品質與高規格的資料保護機制。

在智慧能源領域方面，中華電指出，雙方已合作發展公用事業讀表平台服務，透過 Azure PaaS 技術整合，加速開發與上線的時程，提供公部門可開放一般民眾查詢即時用水狀況及使用量異常分析，此外，該讀表平台具備高擴展性，可滿足未來全國智慧讀表建置需求。

另外，中華電與微軟近期也將與國內廢棄物處理品牌可寧衛集團 (8422-TW) 旗下中衛環保科技，三方將有擴產業合作，展開 AIoT、智慧能源及 5G 行動寬頻等服務應用。