陸軟板廠拉貨力道疲弱 FCCL雙雄5月營收皆雙位數下滑

FCCL 雙雄台虹 (8039-TW) 及新揚科 (3144-TW) 大陸軟板廠客戶拉貨趨於謹慎，今 (5) 日公布 5 月營收都呈現雙位數下滑，台虹今年 5 月營收為 6.04 億元，月減 17.2%，年減 13.91%，新揚科 5 月營收則達 1.87 億元，月減 22.64%、年減 25.38% ，減幅最嚴重。

新揚科 5 月營收 1.87 億元，月減 22.64%、年減 25.38%，前 5 月營收 10.03 億元，年減 5.87%，主要是對大陸軟板廠的出貨延遲。

新揚科今年首季稅後純益 2997 萬元，每股純益 0.3 元，毛利率更大幅成長，原因在於 MPI 材料大量出貨，而在台投資 2 億元的材料產線將在下半年量產，由於目前軟板天線製作材料仍以 MPI 為主，新產能開出仍具利基。

新揚科 2019 年營收 29.09 億元，其中 MPI 材料占營收比重 5%，預估 2020 年 MPI 營收比重將占 10% 的營收比重。

台虹今年 5 月營收為 6.04 億元，月減 17.2%，年減 13.91%，前 5 月營收為 29.47 億元，年增 6.91%。

由於蘋果新推出的 iPhone SE 2 新機需求快速增溫，且 iPhone SE 2 採取先前 iPhone 8 的架構設計，台虹已打進 iPhone 8 供應鏈，可迅速切入 SE2 供應行列，但 5 月大陸軟板廠的拉貨趨於審慎，供應蘋果 SE2 使用的 FCCL 雖今有拉貨力道，仍不敵陸系客戶疲弱造成的衰退。

台虹第一季稅後純益 8355 萬元，季減 48.17%，每股純益 0.4 元，去年盈餘擬配發每股 2.5 元現金股利，預計 7 月底除息交易。

軟板保護膜廠商亞洲電材 (4939-TW) 5 月營收則下滑到 9678 萬元，月減 38.29%，年減 41.94%，累計前 5 月合併營收為 5.79 億元，年減 19.27%。

亞電主管指出，第二季為傳統電子業的出貨淡季，今年加上肺炎，使全球經濟景氣較往年更保守，其中消費電子又以手機影響最劇烈，但下游客戶於 2 月中旬開工後，已提前規劃布局，將庫存水位拉升至安全水準，以因應全球解封後的需求爆發期，亞電更已完成廠房改裝升級與改善管理效能，可隨時配合客戶需求生產出貨。