力挺「黑命貴」運動！貝佐斯回嗆客戶：我的立場不會改變

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 週五公開回應一位不滿的客戶，表態支持「黑人的生命很重要 (Black Lives Matter)」運動。

貝佐斯在 Instagram 中發布一分來自顧客的電子郵件擷圖，其內容稱亞馬遜在網站上發布「黑人的生命很重要」此標語令人反感且覺得被打擾了，該顧客主張「所有人的生命都很重要 (ALL LIVES MATTER) !」。

先前因非裔公民佛洛伊德遭白人警察嚴厲盤查而無端送命，引爆全美抗議種族歧視的活動，其中之一的標語是「黑人的生命很重要」，而批評者常回以「所有人的生命都很重要」或「警察的命也是命 (blue lives matter)」標語。

貝佐斯回覆，「我必須表示我不認同你。」

「黑人的命很重要」這不意味著其他人的生命不重要，這句話是點出種族主義問題，並說明黑人在執法和司法系統中面臨比例失衡的風險。

貝佐斯稱他與黑人父母不同，「我永遠不用擔心自己的兒子有一天會因警察盤查而被勒死」，他補充他支持近期有關警察暴力執法的抗議活動。

「我希望你知道，我支持這項活動，因為我們看到周圍發生的一切，我的立場不會改變。」

許多美國企業均反對此回警察暴力執法造成佛洛伊德死亡的事件，亞馬遜週三宣布將捐款 1000 萬美元給社會正義組織，該公司並在推特上表示，「必須停止對黑人不公平和殘忍的對待方式。」

但與此同時，有一些社會組織批評亞馬遜與警察部門的緊密連結，以及其發展的臉部識別技術「Rekogntion」。

全美各地超過 1000 個警察部門使用亞馬遜的智慧門鈴安全系統 Ring。人權組織也呼籲禁用亞馬遜的臉部識別技術 Rekogntion，他們主張該技術對移民和少數宗教團體構成威脅。