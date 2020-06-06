親上火線回應員工 祖克柏：臉書將建立提倡種族正義的產品

臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg ) 週五對不滿公司對川普爭議發文處理辦法的員工做出回應。

先前因非裔公民佛洛伊德遭白人警察嚴厲盤查而無端送命，引爆全美抗議種族歧視的示威活動，多處發生暴力抗議或毀損、洗劫他人財物的行動，美國川普總統在臉書上揚言要派國民軍鎮壓，且留下「當隨機搶劫開始時，掃射就開始了。」一語引發眾怒，批評者認為該發言有煽動種族暴力的疑慮。

川普否認自己的發言煽動種族暴力。

此前川普已因一則推特貼文遭推特標籤「事實待審核」，臉書則堅持社交媒體並非真相仲裁者的立場，對於川普爾後具煽動性的貼文也採不特別處理的態度，引發員工不滿，並揚言離職或虛擬罷工。

祖克柏在其備忘錄中承諾，公司將審核一些現行政策，包括公司如何處理使用警力或國家武力有關的內容，以及公司如何處理發生內亂或暴力衝突的國家相關內容。

「有鑑於美國的敏感歷史，這值得特別研議。」祖克柏說。

臉書也將審核公司抑制緩解這些內容的方式，臉書目前只能選擇保留或移除內容，但祖克柏對採取「中間」手段提出警告，例如警告用戶該內容有任何「不妥適」之處，卻仍保留內容，這可能導致言論傾斜，員工可能按個人想法對內容施加壓力。

「整體而言，我擔心這種方法可能會讓我們對我們不喜歡的內容介入編輯，即使該內容沒有違反我們的政策，因此我們必須非常謹慎施行。」

祖克柏表示，臉書將致力創造能提高種族正義的產品，該任務由臉書核心 app 管理高層 Fidji Simo 負責。

他也承諾建立「表決中心」，提供用戶「訪問有關表決事項的真實和權威資訊，以及建立工具來鼓勵大眾註冊投票，並協助他們鼓勵自己的朋友和社區投票。」

他同時也在該文章中表態支持黑人群族，稱自己站在黑人群族同一立場，並套用抗議者標語「您的生命很重要，黑人的生命很重要。」