歐盟反壟斷委員：擬擴大中資併購審查權

路透社報導，知情人士透露，歐盟反壟斷機構希望有更大權力審查中國政府資助的企業，這些公司利用國內政府補助金，尋求併購擁有先進技術的歐洲企業，防止中資企業趁疫情打擊經濟在歐洲大肆收購。

歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager 表示，她將於 6 月 17 日提出這項提案，以擴大對外資的審查範圍，舒緩歐洲企業對中國國有企業的擔憂，。

此舉是為了防止更多擁有先進科技的歐洲戰略性企業，被潛在中國買家收購，而這種情形更有可能發生在那些飽受疫情衝擊的歐洲國家。

歐盟執委會目前只能審核歐盟國家政府金援的企業補助案，但沒有權力審查外國政府資助的企業。

知情人士表示，歐盟委員會已經向歐盟國家表示，他們希望透過立法確保一個公平的競爭環境，並調查涉及外國政府補貼金的公司件，將包含所有併購和非併購交易。

這項立法將能補強歐盟在 4 月份實施的外國投資篩選機制，該法案允許歐盟國家干預外國企業對戰略性資產的直接投資，特別是國有控股或是國有企業發動的投資案。

Vestager 週五為這項潛在新立法發聲，希望能及早干預市場，保護高科技產業不被潛在中國買家收購，以免為時已晚。