Google今夏恐面臨美國司法部和多州提起反壟斷訴訟

《華爾街日報》引述匿名消息來源報導，美國司法部最快將在今年夏天對 Google 母公司 Alphabet 提起反壟斷訴訟，同時，美國多個州的州檢察長正在調查 Google 網路廣告事業，也可能在今年秋天提告。

Alphabet(GOOGL-US) 盤後股價應聲下挫 1.6%。稍早收盤報每股 1373.06 美元，上漲 1.2%。

Google 股價走勢。(來源: CNBC)

根據報導，以德州州檢察長 Ken Paxton 為首的州檢察官，把調查焦點放在 Google 網路廣告事業；去年共同發起調查的包括美國聯邦 48 州、哥倫比亞特區和波多黎各司法部長。

司法部也把 Google 網路廣告技術視為調查重點之一，但也關注 Google 是否利用搜尋技術優勢阻礙產業競爭。

這些訴訟若被提起，將是美國歷史上知名反壟斷官司中，對 Google 業務和聲譽最直接的威脅，可比擬 1990 年代美國政府對微軟 (MSFT-US) 的反壟斷調查。批評 Google 的人士訴求從改變商業行為到要求分拆不等。

Google 在長成網路巨人的過程中，一直面臨聯邦調查關注的目光，但都未被提告。和司法部共享反壟斷調查權力的美國聯邦貿易委員會 (FTC) 曾對 Google 發動廣泛調查，調查在 2013 年終結，結論是不構成反壟斷行為，Google 則在之後自願調整某些商業行為。

美國司法部總檢察長 William Barr 對 Google 調查投注大量資源，他曾在 3 月表示，希望司法部在今年夏初做出決議。

德州檢察長發布聲明說，新冠肺炎 (COVID-19) 並未拖慢各州調查工作，希望秋天之前能有結果。

各州可能加入司法部行列，一同對 Google 提告，也可能分頭提告，據悉德州的調查重點是網路廣告技術，而有些州特別重視 Google 搜尋技術。

對此 Google 發言人表示，公司持續配合司法部和德州檢察長的調查工作，沒有進一步評論。