光碟機案交鋒 美上訴法院裁定惠普可取得廣明所有資產

廣明 (6188-TW) 遭惠普 (HPQ-US) 指控意圖非法限制光碟機價格，雙方戰火持續延燒，據《彭博》報導，美國聯邦上訴法院裁定出爐，依一審結果裁定廣明需賠償惠普約 4.39 億美元 (約新台幣 131.88 億元) 賠償金，也宣告惠普可取得廣明所有現金、工廠及專利權。

《彭博》報導，惠普在上訴法院開庭之前，曾要求法院申請假扣押廣明資產，廣明則以新冠肺炎疫情阻礙台灣、中國等地業務為由，並未繳交 8500 萬美元保證金，雖然廣明獲得上訴法院給予寬限期限，但此點仍成為上訴攻防點。

惠普表示，廣明利用疫情趁機脫產，廣明則回應，除疫情影響外，移交相關專利權和商標給惠普仍需獲董事會同意，且須經過當地法院同意，不過廣明論點遭美國上訴法院駁回。

廣明也指賠償金計算有誤，陪審團將惠普海外關係企業採購皆算在其中，並不符合美國法令保護範圍內，惠普則稱，皆排除海外子公司採購，惠普論點獲上訴法院同意，因此維持一審賠償金裁定。

此案是惠普 2013 年針對 2004-2009 年光碟機價格向 Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司提出反托拉斯訴訟，除廣明外，其餘公司皆陸續與惠普和解，根據當時陪審團認定，一審法官判決廣明需賠償惠普，廣明則重申捍衛公司及股東權益。

廣明預計明 (7) 日在證券櫃買中心舉辦重大記者會，說明相關訴訟案件。