鴻海5月營收寫同期新高、家樂福吃頂好、中美航空互禁 本周重要大事回顧

電子代工大廠鴻海 5 月營收受惠蘋果 iPhone SE 助攻，達 3869.81 億元改寫同期高，而台灣超市版圖將出現巨變，家樂福宣布將以 32.5 億元併購頂好、Jasons，躍升台灣第二大超市業者，國際上，中美因禁航問題再掀爭議。台股表現方面，本周日 K 連五紅，合計周漲 537.24 點或 4.91%，收 11479.4 點，站回年線、半年線。

鴻海 5 月營收 3869.81 億元改寫同期高

電子代工大廠鴻海 5 月營收在新款 iPhone SE 上市帶動、遠距商機推升電腦終端產品需求延續下，營收達 3869.81 億元，續創同期高，月增 1.6%、年增 0.72%；累計前 5 月營收約 1.7 兆元，年減 6.7%。

以鴻海四大產品線月成長表現來看，最好的是消費性電子產品，其次電腦終端產品、元件及其他產品，最後則是雲端網路產品，依鴻海預估，第 2 季營收估季增 15%、但年減個位數，其中電腦終端、雲端網路、元件及其他等產品季增幅都有 15% 以上。

夏普會長戴正吳辭鴻海董事 劉憶如接任成首位女董事

鴻海 1 日公告，法人董事富鉅科技代表人夏普會長戴正吳，因將專注帶領夏普拓展日本以外的國際市場，因此辭去鴻海董事一職，遺缺由現任全國工業總會最高顧問劉憶如接任，而這也是鴻海上市以來，首位女性董事。

劉憶如現任香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會 (Asia Society) 國際事務委員會委員、國立台灣大學財務金融系兼任教授、中華民國全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問。

國巨董座陳泰銘：下半年狀況不明 7 月併基美迎新動能

被動元件大廠國巨周五 (5 日) 召開股東會，董事長陳泰銘表示，第 2 季可望季增雙位數，第 3 季、下半年能見度則還不明朗，但 7 月併入美國基美 (KEMET) 後，非消費性電子營收比重提升，將有助國巨跳脫景氣循環產業營運模式。

雖然第 3 季能見度不明朗，但陳泰銘透露，最快基美會在 7 月併進國巨，而基美大概有國巨的八成營收，可望成為接下來的成長動能。

國巨本周也公告 5 月營收達 44.86 億元，月增 1%、年增 37.6%，寫 16 個月新高，累計前 5 月營收 189.47 億元，年增 5.8%。

國巨完成 485 億元聯貸案 台被動元件史上最大規模

被動元件大廠國巨 2 日與臺灣銀行等 22 家行庫，完成簽訂五年期 485 億元聯貸合約，參貸金額較原先規劃額度超出近六成，是台灣被動元件產業史上最大規模，同時是近兩年來台灣企業最高聯貸額度。

國巨指出，本次聯貸取得的資金，將用於未來營運成長及併購美國基美 (KEMET) 所需，此次由臺灣銀行、兆豐銀行、星展銀行、第一銀行、華南銀行及日商瑞穗銀行等六家銀行共同主辦，並由臺灣銀行與兆豐銀行擔任管理銀行。

台塑四寶 5 月營收月增 1.5% 中止連三降 台塑化逆勢成長 16%

台塑四寶 5 月合併營收共 765.71 億元，中止連 3 個月下滑，月增 1.5%，年減 40.4%，已連 4 個月營收未站穩千億元，由於營運持續受肺炎影響，終端需求減少，台塑、南亞與台化營仍較上月下滑，而台塑化受惠國際油價反彈，是四寶中唯一較上月成長者，營收月增 15.9%。

展望未來，台塑、台化均維持本季營收將持平首季、低於首季看法，南亞則下修本季展望，估營收將較首季小幅衰退。展望第 3 季，在價量齊揚下，台塑、南亞與台化均認為，營收將較第 2 季成長。

中美航空互禁 美運輸部 6/16 起禁中國航班飛抵美國

美國運輸部周三 (3 日) 頒布最新禁令，將暫停中國航空公司飛往美國的航班，以回應中國未能讓美國聯合航空及達美航空復飛中國，違反美中航空運輸協議，命令將從 6 月 16 日生效。

中國民航局周四 (4 日) 也火速宣布，從 6 月 8 日起，所有未列入國際航班信息發布 (第 5 期) 的外國航空公司，可選擇 1 個具備接應能力的城市，每周營運 1 班國際客運航線航班。

據《路透》報導，美國運輸部已計劃修改命令，允許一些中國航空公司客機繼續飛往美國，修改後命令預計將在未來幾天頒布。

經部 7 年斥百億補助 爭取國際大廠來台布局半導體、5G、AI 產業鏈

經濟部 4 日在行政院會上，提報高科技研發中心領航企業研發深耕計畫，初步規劃未來 7 年將斥資 100 億元，鼓勵國際大廠來台提出具有領航性的研發計畫，補助最高 5 成，鎖定新興半導體、新世代通訊及人工智慧三大領域。

經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動 2025 年產值 468 億元、衍生應用 4000 億元；新世代通訊產業涵蓋開放式 5G 網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在 2025 年達到 5700 億元；帶動台灣人工智慧產業解決方案在 2025 年產值達 3600 億元，打造產業 AI 化附加價值到 2025 年累積達 7500 億元。

友訊市場派挾優勢股權勝出 解任董事長胡雪等 4 董 1 獨董

網通廠友訊 1 日召開股臨會，市場派以過半股權通過，成功解任公司派的 4 董 1 獨董，原董事長胡雪解任後，會後董事會並推選由李中旺擔任新董座，經濟部商業司 3 日下午已行文變更登記生效。

友訊股臨會日前由獨董鍾祥鳳、馮忠鵬召開，鐘祥鳳擔任主席，會中通過解任高聚投資、明泰、前勁投資、云瑋投資法人代表等人董事職務，以及獨立董事陳立君職務。

中華電率先取得 5G 特許執照 隨時可開台

NCC 3 日通過中華電行動寬頻 5G 業務 3500MHz、28000MHz 頻段特許執照，也是國內首家取得執照的業者，換言之，只要待業者準備好，隨時可以開台。

NCC 指出，5G 具備大頻寬、低延遲、大連結特性，中華電信除得標 5G 頻譜外，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設，考量中華電申請案法規面義務均已達成，決議核發中華電信 5G 特許執照。

家樂福將吃下頂好、Jasons 逾 200 家店 成全台第二大超市通路

連鎖量販業者家樂福集團 2 日宣布，與 Dairy Farm 集團已簽署協議，將於年底前完成收購 Dairy Farm 在台的惠康百貨全部股份，等同買下 199 間頂好 Wellcome 超市和 25 間 Jasons Market Place 共 224 家超市分店。

家樂福表示，此次交易包含頂好和 Jasons 共 224 家超市分店，以及其物流中心的資產和土地，總交易價值 9700 萬歐元 (約新台幣 32.5 億元)，而去年台灣惠康營業額約 3.9 億歐元 (約新台幣 130.65 億元)。

在股權交割完成後一年內，將全數更換頂好 Wellcome 品牌成家樂福便利購超市，Jasons 品牌也會轉成家樂福頂級超市，加上家樂福全台共有 137 家店，屆時將一口氣躍升為全台第二大超市業者，僅次全聯。

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振興三倍券 7/15 上路 1000 元變 3000 元 排除電商網購

行政院長蘇貞昌 2 日宣布振興三倍券將在 7 月 15 日上路，以刺激消費，每人支付 1000 元可變成 3000 元，使用至年底，預算規模約 500 億元，實體加上數位共五種領取方式。

民眾可用於護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場及旅遊住宿等。不過，三倍券排除電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券及儲值。

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