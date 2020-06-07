彰銀改選在即 外資GL建議台新金多拿一席

彰銀 (2801-TW) 即將在 6 月 19 日舉行股東會改選，經營權之爭依舊是此次攻防重點，外資機構 GL(GLASS LEWIS) 出具最新報告建議書，建議彰銀董事會維持雙方共治的現狀，支持公股陣營拿 5 席，台新金拿 4 席，也就是建議外資機構支持台新金較現狀多取得一席，龍巖空出的席位建議由台新遞補。

GL 是外資獨立研究機構，雖不參與投票，但出具的建議書是外資圈在股東會投票前都會慎重參考的指標。

針對彰銀董事改選，台新金 (2887-TW) 與公股陣營都已經提足 9 席董事候選名單，包含 6 席一般董事、3 席獨立董事。GL 最新報告建議，支持公股取得 4 席一般董事加計 1 席獨董，台新金取得 2 席一般董事加計 2 獨董。

董事部分，GL 建議外資投票支持公股派彰銀董事長凌忠嫄、彰銀總經理黃瑞沐、財政部國庫署署長蕭家旗、台經院院長張建一，台新金部分則支持律宇國際商務法律事務所主持律師林政憲、自然人董事彰銀董事陳淮舟。

獨董部分，則支持公股提出的台大會計系兼任副教授游啓璋．台新金部分則支持彰銀獨立董事潘榮春、孫至中。

如果依據 GL 此建議，等於台新金會比現狀多取得一個席次，GL 建議書中指出，龍巖李世聰在今年 2 月所釋出的股票是由公股承接，但外資希望龍巖空出的席位建議由台新遞補。