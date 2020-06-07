〈廣明光碟機案〉短期最大考驗 惠普申請假扣押資產 法院6/19重新開庭判決

惠普日前向美國地方法院提出假扣押廣明所有資產，廣明 (6188-TW) 財務長暨發言人李志仁今 (7) 日表示，地方法院將在 6 月 19 日重新開庭，針對假扣押、移交令等事項作出判決，將成廣明短期面臨的最大考驗。

李志仁表示，美國上訴法院對移交令作出廢棄原移交令記載財產移交時間點，因此截止今重訊公告為止，無須依聯邦地方法院原定裁定日期移交相關財產，上訴法院對光碟機案則作出維持原判決廣明應賠償 4.39 億美元 (約新台幣 131.88 億元) 損害賠償決定。

惠普日前向法院申請假扣押廣明資產，法院要求廣明先支付 8500 萬美元 (約新台幣 25.21 億元) 保證金，若違反規定，每日需支付 5 萬美元 (約新台幣 150 萬元) 罰款，不過，廣明向法院提異議，此案最後未執行。

廣明總經理何世池表示，尊重法庭判決，但廣明在美國沒有公司，僅有少數專利、無形資產，也已完成繳交，法院要求廣明將台灣等海外資產轉移到美國，這並不可能做到，除非惠普到台灣按照民事訴訟法請求強制執行，雖然美國訴訟案件並未結束，但下周將在台灣也會開始做相關訴訟準備。

廣明表示，下周將向美國法院提交複審請願書、聯席更審請求，訴訟事件短期對中國、台灣等地營運影響有限。