【馮冠華專欄】道指期貨盤中的波動會是關注點

6 月 8 日推介 - 騰訊（700）

1）上週五港股市況總結 ：恆指上週五繼續造好，指數以 24388 點開出，上升 22 點，早段更曾轉升為跌，最差時低見 24254 點，下跌 112 點。午後道指期貨急升，恆指也被拉動急漲，最高曾見 24810 點，上升 444 點，最終以 24770 點收盤，上升 404 點。成交金額按日上升約 7% 至 1349 億。港股通南下轉為淨流出，金額約港幣 5 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額回升至約人民幣 43 億。藍籌 47 升 3 跌。

板塊方面，本地地產及銀行、半導體、地攤概念、航空、保險、手機設備、澳門博彩及石油與油服股表現較好。做空方面，比率回升至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 29:71，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 0:100。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證也不變在 23350-23399。恆指夜期報 24970 點，上升 273 點，高水 200 點。港股 ADR 上升 183 點，相當於恆指 24953 點。

簡評 ：筆者滿以為在恆指季度調整日、週末之前及指數累升頗多下，上週五應會是整固天。當天上午的表現尚算猜中，但下午道指期貨上升，恆指在一衆恆指權重較高的本土舊經濟股帶動下，突破之前阻力頗大的 24600 點，並以接近 24800 點收盤，氣勢甚佳。至於道指期貨上升的真正原因，在港股收盤後美股開市前終有答案，不是傳聞的刺激方案，而是非農就業職位增加與及失業率優於預期。

美股上週五也因此而大漲，納指更創收市新高。此外，人民幣離岸價回升、美滙相對弱勢、港滙則數度觸發強方兌換保證，這均對中港巿場有利。由於美股的瘋狂，某程度上，上週五港股的走勢指標，參考價值便變相減低。若恆指持續上週的強勢，那麼熊證重貨區的 25000-25049，及另一個數量稍少的在 25100-25149，以及恆指 100 天線的 25223，均有可能是短期上升目標，值得關注。

在疫情肆虐及示威暴亂不斷的美國，其股市卻反其道而行，更出現川普嘲諷巴菲特投資決定錯誤的場面。失業數字上升但優於預期，已足以令股市牛氣沖天。若要筆者解釋，無他的，股票升跌是供求關係，大量印鈔而資金苦無出路下，股市很自然成了受惠者。接近的情況也曾出現在 A 股。疫情期間，兩市每天的成交量不是每天也超萬億人民幣嗎？分別可能是美國的無限量 QE，資金更痛快地擁去股市而已。換句話說，美股這浪應是被投機熱錢所推高，經濟復甦只是炒作藉口，實際可能是遙遠之路。

注意在上週五美股收盤後，美國勞工統計局上調了 4 月及 5 月的實際失業率 （見點 3），美股上週五是否表錯情錯升，有待觀察。由於 4 月的數據也出現錯誤，而市場的預期通常是建基於歷史數據，即使上調了的 5 月失業率，表面上仍優於預期，但可信性亦不大。陰謀論看，為什麼會選擇在股市大升後才發現錯誤？出爾反爾，已由美國總統蔓延至多個政府部門，看看禁飛事件便可知一二（見點 4）。執筆時，道指期貨還未開盤，留意往後的變化，因這會直接影響今天港股的表現。

筆者多年對港股的認知，當資金開始流進積弱板塊及個股，甚有可能是短期見頂的先兆。經過上週的急升，港股確實需要整固，升勢才會更健康。至於今天走勢，有可能是高開屠熊後整固，道指期貨盤中的波動會是關注點。推介方面，建議留意騰訊（700），上週跑輸大市有機會是和恆指季整有關，網易（9999）的上市或反過來帶旺騰訊啊！

2）港滙再觸發 7.75 港元強方兌換保證，金管局再於上週五美國交易時段承接美元沽盤，向市場再注資 48.83 億港元，銀行體系結餘將升至 1045 億港元。這是 24 小時內，金管局 3 度接錢，共注資 97.35 億港元。（經濟日報）

3）美國勞工統計局表示，因收集數據過程出錯，以致低估了 4 月及 5 月份失業率，其中 5 月真實失業率應上調至 16.3%。美國勞工統計局指，統計人員未有將部份停薪留職人士歸類成失業，反而錯誤地歸類為「由於其他原因而沒有上班」，以致失業率出現統計錯誤。當局與人口普查局正調查為什麼會發生這種分類錯誤，並正在採取措施解決問題。美國勞工統計局續指，4 月份失業數據亦出現同一錯誤，經修正後的 4 月份失業率應由 14.7% 升至接近 20%。

4）美國政府在當地週五時宣布，取消禁止中國客運航空公司飛往美國的計劃。允許每周有兩個由中國內地航司運營的往返中美直飛航班，政策立即生效。

5）中國海關總署今日公布數據，顯示中國 5 月以美元計出口按年下跌 3.3%，優於市場預期的跌 6.5%，進口則減少 16.7%，較市場預期的跌 7.9% 更差。（明報）

6）美股上週五市況總結 ：美國非農就業職位增加 250 萬份，失業率跌至 13.3%，數字遠勝預期。市場對美國經濟反彈信心大增，刺激美股三大指數大漲，當中道指上升 829 點或 3.15%，標指及納指則分別上升 2.62% 及 2.06%，而納指更創收市新高。十年期債息再上升至 0.893%。美滙指數再回升至 96.95。紐約期油上升至 38.97 美元。恐慌指數 VIX 回落至 24.52。黃金下跌至 1688.6 美元。

7）個股訊息 （信報、經濟日報、東方日報等）

據銷售文件披露，ESR(01821) 遭股東以每股 16.8 元至 17 元，出售 8073 萬股，套現 13.56 億至 13.72 億元。每股作價較週五收市價 17.56 元，折讓 3.19% 至 4.33%。

龍源電力 (00916) 公布，5 月完成發電量 473.96 萬兆瓦時，按年下跌 0.72%。今年首 5 個月，累計完成發電量 2292.89 萬兆瓦時，按年增加 0.28%。

吉利汽車 (00175) 公布，5 月總銷量 10.88 萬部，按年增長約 20%，按月增長約 3%。首 5 個月，總銷量為 42.03 萬部，按年減少約 25%，達至集團今年全年銷量目標 141 萬部的 30%。

東風集團 (00489) 公布，今年首 5 個月，汽車銷量 87.13 萬輛，按年跌 22.65%。單計 5 月，汽車銷量 26.45 萬輛，按年增長 17.59%。

內房股旭輝 （00884） 宣布，以每股 6.28 元配售 1.85 億股新股，佔擴大後公司已發行股本約 2.28%，集資淨額約為 11.5 億元，配售價較上周五（5 日）收市價 6.36 元折讓約 1.26%。

平保 （02318） 公布，平安資管、平安壽險已經與招商蛇口（深：001979）簽訂了戰略合作協議。根據認購協議，平安資管將按約定價格（每股 16.58 元人民幣）認購招商蛇口非公開發行的股份，認購股份數量和具體金額將另行簽署補充協議確定。

據內地媒體報道指，比亞迪 （01211） 於官方微信號發布消息指，集團旗下全新車型「漢」將會附有華為 5G 的技術，更是全球首款搭載 5G 技術的車型。公司表示，自華為多年前推出第一款車載模組 ME909，為汽車提供了無線網路連接功能以來，華為已經和十多家國內外頂尖汽車廠商開展了合作。相關公司有聯創電子、得潤電子等。報道又指，該款汽車將於今個月底上市。

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