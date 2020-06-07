〈觀察〉疫情掀行動支付熱潮 提高客戶忠誠度成業者新課題

新冠肺炎疫情掀起非現金交易風潮，行動支付使用率大幅攀升，業者現在緊抓商機搭「振興三倍券」順風車砸錢拚行銷，希望透過優惠加碼擴大獲客，但除了優惠攬客外，更要擴大生態圈打造便利使用模式，才能有效提高客戶忠誠度。

防疫措施，讓行動支付一躍而起成為熱門交易模式，根據銀行自行統計，自疫情爆發後，包括網路銀行、行動銀行、行動支付等交易比重幾乎都有明顯成長，比起疫情爆發前至少多了 3 成以上的成長率，數位交易儼然成為防疫模式下的受惠族群之一。

行政院推出「振興三倍券」，並開放可搭配信用卡、行動支付使用，讓業者躍躍欲試陸續推出優惠加碼，希望以此提高市占率，以台灣 Pay 來說，8 大公股行庫就聯手斥資逾 1 億元預算，比照民營銀行祭出回饋加碼拉抬市占率。

但從過去經驗不難發現，藉由撒錢做優惠固然有助於增加獲客量，通常「客戶怎麼來的就會怎麼離去」，也就是因優惠吸引而上門的用戶，優惠結束後也會隨之鳥獸散，也因此優惠結束或縮水後，刷卡金與用戶量也會打回原形。

以台灣 Pay 來說，經常遭消費者抱怨掃碼感應支付失敗率偏高、使用通路偏少，加上可綁定信用卡、金融卡多以公股行庫、中小型銀行為主，本身就有先天不良的劣勢，即便找上四大超商合作，但在超商積極推動自家電子錢包的情況下，對於提升台灣 Pay 能見度與市占率效果相對有限。

過去台灣 Pay 也曾靠著砸錢給優惠在市場上掀起熱議話題，但通常是優惠額滿截止後，消費者在「任務解鎖」後也跟著棄用 APP，儘管現在搭上「振興三倍券」的促刷優惠，或許有機會拉抬市占率與客源，但在介面使用不夠方便、通路偏少與合作金融機構有限等劣勢下，政府或許該思考，如何強化台灣 Pay 使用便利性，增加消費者的黏著度。