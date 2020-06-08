解封派對雙軋上菜 直闖11600？留意爆量勿收黑

武漢肺炎疫情台灣今日正式解封，加上美股因非農就業報告優於預期大漲，台股今日的解封派對，第一道菜就是「雙軋」！台股上周五以 11479.4 點作收，成交值略縮至 1798.46 億元，日 K 線也拉出連 6 紅，並收在 11500 點關前。台股今日將往 11600 點之上闖關？關鍵點位為 11525、11565、11588 點。

台股今日如開盤衝過 11500 點關卡，兩端哨站為 11474 與 11525 點，站穩 11525 點才算正式收復。如指數續攻，11600 點關前中途站為 11565 點，兩端哨站為 11588 與 11615 點。多方如還有續航力道，可順勢往 11644 與 11675 點衝關，站穩 11721 點才正式收復 11700 點關卡。但如 11474 點未能守穩，11456 點為極短線攻勢強弱分界，失守提防回測 11400 點，兩端哨站為 11383 與 11417 點。如再退守 11368 與 11339 點，甚至往 11300 點回測，需留意 11300 點護城河為 11282，再棄守則本波攻勢熄火。

台股今日闖關的二大要角，除了外資之外還有空軍! 外資如持續對台股「認錯」，其中新台幣匯率還是觀察重點，如台幣續強，外資「認錯」買盤也勢必持續升溫。另外則是放空的融券空單，尤其是高券資比強勢股，空軍可望成為助攻燃料。

不過在日 K 連紅之後，多方仍須步步為營，今日如再爆出 2100 億元以上大量，K 線不宜收黑，否則又有大咖趁勢調節。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)