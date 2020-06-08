〈台股盤後〉資金追捧權值三王領軍 攻上11600點創近3個月新高

台股今 (8) 日在美股多頭激勵下由權值三王領軍帶量上攻，包括汽車、紡織、半導體等族群在資金追捧下翻揚，指數大漲逾 130 點終場收在 11610.32 點，創 3 個月以來新高，成交量突破 2000 億元。

美國非農就業數據超乎預期理想，讓台股多頭氣勢不滅，權值龍頭股台積電終場大漲 2% 股價收在 318 元，股王大立光股也有 3.5% 的漲幅，終場股價收在 4420 元，鴻海也有 1.5% 漲幅，股價收在 79.7 元。

台積電股價翻揚也帶動半導體族群股價上漲，其中富陽股價亮起漲停紅燈，聯陽、矽力 - KY、愛普終場大漲逾 4%，昇陽半導體、力成、聯電、京元電也有 3% 以上的漲幅。

今天大盤各族群中包括汽車、紡織、半導體在資金追捧下推升個股股價翻揚，其中汽車族群的車王電盤中股價直接攻上漲停，收在 32.85 元，英利 - KY 也有 8% 以上的漲幅，指標個股和泰車大漲逾 7%，裕隆也有 4% 以上漲幅。

紡織族群中的弘裕、三洋紡、南緯盤中亮起漲停紅燈，如興、儒鴻終場大漲逾 7%，聚陽、宏遠也有 4% 以上的漲幅。

另外，我國自 7 日起全面解封，觀光族群中六福在買盤追捧下股價翻紅，亮起漲停紅燈收在 16.9 元，遠雄來、王品、雲品、晶華也有 3% 以上漲幅。

法人表示，台股在美股強漲、資金行情激勵下，包括上市大型股、櫃買中小型股同步翻揚，推升指數一路上攻突破 11600 點，但部分族群股價更衝上波段新高，但要留意個股營收、後市展望等基本面因素，慎防無基之彈避開股價拉回風險。