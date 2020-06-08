〈廣明光碟機案〉二審敗訴衝擊股價開盤重挫跌停 逾3.6萬張委賣高掛

廣明 (6188-TW) 光碟機案美國上訴法院再度判決廣明敗訴，雖然廣明總經理何世池昨 (7) 日親上火線說明，強調不接受判決結果，將另提複審請願書、聯席更審捍衛公司及股東權益，股價今 (8) 日早盤仍難敵賣壓，開盤即被打入跌停，午盤前仍有逾 3.6 萬張委賣高掛。

廣明股價拖累下，母公司廣達 (2382-TW) 早盤也開低走低，跌幅超過 3%。

美國聯邦上訴法院上周裁定出爐，一審裁定廣明需賠償惠普約 4.39 億美元 (約新台幣 131.88 億元) 賠償金，也宣告惠普可取得廣明所有現金、工廠及專利權，恐衝擊廣明未來營運。

何世池昨日親自召開重訊強調，不能接受判決結果，本周將與會計師、律師商討，提出複審請願書、聯席更審，另外針對惠普並未提供具體採購數據也將提出舉發，全案仍有上訴至美國最高法院可能性。

此案是惠普 2013 年針對 2004-2009 年光碟機價格向 Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司提出反托拉斯訴訟，而除廣明外，其餘公司皆陸續與惠普和解。