〈台股盤中〉雙王股東會行情發酵 權值帶頭衝站上10600點 創近3個月高

美股四大指數上周五大漲作收，亞股今 (8) 日也全面走揚，台股本周將進入超級股東會，權王台積電、股王大立光分別在明、後日舉辦，資金也提前卡位，台幣午盤前強升逾 1 角，推升指數再漲逾百點，站上 10600 點，創近 3 個月高，估計今日成交量 2100 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王皆走強並站穩所有均線，台積電上漲逾 2%，大立光強漲近 4%，鴻海漲幅也逾 1%，其他權值股聯發科、台塑四寶、國泰金、富邦金也站穩盤上，為盤面加溫。

高價股表現也亮眼，股后矽力 - KY 大漲近半根漲停板，站回 1600 元，信驊、和泰車也強漲逾半根，其餘如祥碩、譜瑞 - KY、緯穎、玉晶光也都上漲逾 1%。

台灣已連續 8 周無本土病例，各地也正式解封，消費力道可望回溫，汽車、觀光類股大漲表態，汽車類股中，車王電亮燈漲停、英利 - KY 也逼近漲停板，裕隆、聯嘉皆漲逾 3%；觀光類股今日再續強，六福、遠雄來雙雙亮燈，晶華、雲品、王品、夏都也大漲逾 3%。

盤面弱勢個股如廣明、廣達，受光碟機案敗訴影響，廣明早盤難敵賣壓，開盤即被打入跌停，午盤前仍有逾 3.6 萬張委賣高掛，就連母公司廣達早盤也開低走低，跌幅近 3%。

隨著各地經濟重啟，市場氣氛樂觀，外資近日來也擴大買超台股，今日台幣也再度升值，午盤前強彈逾 1 角，攀近 1 年高點，在資金簇擁下，加上股東會行情，台股今日也衝上 10600 點，創下近 3 個月新高，不過，短期有過熱疑慮，仍須留意本周股東會的各家展望。