筆電需求強 聯陽訂單已排至第 3 季底

新冠肺炎疫情延續，許多地方仍維持遠端教學、工作狀態，支撐筆電產品需求，IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 筆電相關訂單已看到第 3 季底，加上大客戶 Chromebook 量產，法人看好營運動能可望持穩高檔。

聯陽受惠大客戶 Chromebook 量產，加上第 2 季疫情推升在家上班、遠端教學需求延續，電腦產品拉貨力道持強，訂單已排到第 3 季底。

觀察聯陽本季表現，4 月營收已較過往 4 年平均增加近 3 成，達 3.55 億元，前 4 月營收達 12 億元，年增 18.36%，創 8 年同期高。

法人看好，隨著居家辦公、遠距教學需求持穩，聯陽 5、6 月營收將維持高檔，第 2 季營收可望季增雙位數，第 3 季也能維持動能。

聯陽電腦周邊 IC 為主要營收來源，比重高達 6 成，包括電腦 I/O 控制、嵌入式控制 IC，其中，筆電嵌入式控制 IC 市占約 5 成，是全球第一大供應商，支援兩大作業系統 Windows、Chrome OS。

聯陽今年也通過 Intel 雅典娜計畫標準，布局創作者、商用等高單價 Windows 機種，通吃低階至高階筆電市場，市佔可望再提升，看好即便今年全球筆電市場衰退，整體 PC 產品線仍持續向上成長。聯陽 Type C 產品線近期也獲客戶導入，業績也穩健向上。

非電腦產品線方面，聯陽布局電子紙驅動 IC ，先前主要應用在電子標籤等市場，今年正式切入元太四色電子紙供應鏈，第 1 季開始小量出貨，未來隨著元太產品獲中、歐洲客戶採用，成長潛力空間大。

觸控 IC 自去年起切入兩家中系穿戴式裝置大廠，事業群轉虧為盈，聯陽看好，隨著各地陸續解封，客戶有機會自 7 月起重啟拉貨，挹注下半年營運。

聯陽控制 IC 營收比重約 60%、Video Link 25-30%、觸控 IC 以及媒體 SoC 合計約 5-10%。