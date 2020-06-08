OPEC+減產延長 沙烏地阿拉伯上調全球7月份油價

外電報導，因應石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 同意將減產期限延長至 7 月底後，沙烏地阿拉伯國家石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 宣布，上調對全球所有地區市場的 7 月份原油價格。

以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC+ 於上週的視訊會議中達成了減產協議，同意將如今 970 萬桶 / 日的減產規模，再延長一個月至 7 月底。

沙烏地阿美隨後在一份聲明中表示，上調對全球各地區市場的原油價格，像是對亞洲客戶的 7 月份阿拉伯輕質原油官方價格較 6 月份上調了 6.10 美元 / 桶，也較阿曼 / 杜拜原油高出 0.20 美元 / 桶。

此外，沙烏地阿美也提高了輸往美國客戶的 7 月官方售價，較 6 月份上漲了 0.60 美元 / 桶，也較阿格斯含硫原油價格指數 (ASCI) 基準高出 1.35 美元 / 桶，對輸往西北歐客戶的 7 月官方售價，也較 6 月份上漲了 4 美元 / 桶，較布蘭特原油價格上漲 0.3 美元 / 桶。

隨著 OPEC+ 達成減產協議，以及 2020 年下半年全球各國逐步解除封鎖，俄羅斯能源部部長 Alexander Novak 亦曾在先前表示：「由於消費量增加預期將持續增加，能源部預期在 6 月或 7 月期間，市場將趨於平衡。」

高盛先前一份的報告表示，由於商業活動減少和 OPEC+ 減產，原油產量將下降，再加上石油需求的部分恢復，將推動明年油價走高。

高盛表示：「由於活動的縮減、停產和 OPEC 及俄羅斯減產協議達成，石油產量開始迅速下降。在中國經濟復甦以及發達市場經濟體的運輸需求逐漸增加的帶動下，需求也將開始復甦。」