〈分析〉OPEC+也學到了央行們的招數：油價曲線控制

上週六 (6 日) OPEC+ 同意延長減產協議至 7 月底，繼續減產每日 960 萬桶，且 5 月、6 月未能達到 100% 減產目標的國家，將需在 7 月至 9 月進行補償性減產，一方面觀察，OPEC+ 是希望透過短期減產以繼續支撐油價，但另一方面也彰顯了 OPEC+ 正在學習各國央行調控「債市殖利率曲線」，進行調控「原油遠期曲線」。

《彭博社》即引述一位匿名的 OPEC+ 官員表示，過去面對油價，OPEC+ 僅關注原油庫存的變化，但現在 OPEC+ 還將「原油遠期曲線」的曲線形狀納入觀察之中，並將透過政策，來影響短期油價與長期油價的比率變化。

「原油遠期曲線」是什麼？

「原油遠期曲線」指的是根據不同到期日的原油期貨價格，由短天期至長天期所繪製而成的原油遠期價格曲線，而因為倉儲成本的考量，通常原油遠期曲線會是呈現正價差 (Contango) 的狀態，意即遠月期貨價格大於近月價格。

原油遠期曲線要呈現逆價差 (backwardation) 狀況較為罕見，通常是當原油市場現貨需求強勁時，油商進入近月市場購買原油期貨，以實現交割需求，故造成近月原油期貨價格上漲，形成逆價差。

布蘭特原油 3 個月期遠期價格曲線 圖片：OilPrice

OPEC+ 要如何控制「原油遠期曲線」？

從 OPEPC+ 上週六 (6 日) 會後聲明來看，OPEC+ 並未達成一個長期的減產協議，只同意延長減產協議至 7 月底，顯示 OPEC+ 目前希望透過減產的方式拉升近月油價，進一步引導原油遠期曲線斜率趨平，甚至自正價差，轉作逆價差。

原油遠期曲線斜率趨平、甚至轉作逆價差的好處在於，這代表了近月交割的油價超越遠月，這更能鼓勵煉油商和貿易商「主動去庫存」。

但調控「原油遠期曲線」並非易事，除了因為原油市場交易量龐大以外，更大原因是因為目前美國頁岩油商的崛起，也給了 OPEC+ 在控制油價上增添不小難度，故 OPEC+ 近期採行的減產協議皆是「短期」的一個月協議，而非長期的減產承諾，原因即在於短期減產協議對於控制近月油價更為精準，也較為靈敏。

《彭博社》透露，有關於「原油遠期曲線」控制一事，是高盛 (Goldman Sachs) 對 OPEC+ 所提出的最佳解決方案，這個策略的核心在於讓 OPEC+ 國家於日後增產、提高賣油收入的同時，也能遏止美國頁岩油商的競爭。

高盛原油市場分析師 Damien Courvalin 表示：「我們預計，這樣的策略能把油價上漲的區間控制到年底，並且限制住長期價格，從而幫助完成翻轉原油遠期曲線至逆價差。」

綠：布蘭特原油 6 個月前的原油遠期曲線 橘：布蘭特原油目前的原油遠期曲線 圖片：Bloomberg

OPEC+ 分析，原油遠期曲線維持正價差對美國頁岩油商較有正面幫助，因為美國頁岩油商可以透過遠期合約來鎖住未來的生產獲利與對沖風險，而對比美國油商，OPEC+ 成員國皆較不會使用金融市場工具來進行套利與對沖，故 OPEC+ 國家的原油收入與油價是更為緊密。

展望未來，OPEC+ 預期未來的理想場景，是將目前原油遠期曲線呈現正價差的狀況，轉作小幅的逆價差，讓現貨價格小幅高於遠月期貨價格，盡量讓油價維持著每桶 20 至 30 美分的逆價差；而目前紐約輕原油 (WTI) 則是每桶 15 至 20 美分的正價差。

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