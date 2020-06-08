下半年不旺 IDC估台灣今年平板、智慧型手機總量跌至9年低點

市調機構 IDC 今 (8) 日出具報告指出，受疫情影響，下半年傳統 ICT 產業旺季需求恐旺季不旺，台灣今年平板電腦、智慧型手機市場出貨量恐降至 76 萬台、572 萬台，分別年減 24%、11.4%，創近 9 年新低，衝擊品牌、組裝代工廠營運。

IDC 表示，台灣第 1 季個人電腦受惠在家工作、宅經濟升溫需求強勁，其中又以筆電需求最為強勁，預期第 2 季在廠商庫存回補帶動下，出貨將保持成長，但下半年在疫情衝擊經濟下，估企業及個人購買力道將轉趨保守，出貨將轉為負成長。

平板電腦方面，IDC 指出，商用平板雖維持成長趨勢，但僅占約 2 成市場，消費市場則因需求疲弱、供應端出貨問題，導致全年整體市場將出現大幅度衰退，估出貨僅達 76 萬台，年減 24%。

IDC 進一步指出，疫情也導致消費者智慧型手機換機周期延長，影響持續到下半年，估到 5G 商用開台、新機陸續上市，才可望減緩下滑幅度，光台灣首季智慧型手機出貨就年減 18.6%，僅達 135 萬台，全年則估出貨 572 萬台、年減 11.4%。

IDC 台灣研究副總監嚴蘭欣表示，台灣疫情控制得當，並未像其他國家進行大規模封城、管制措施，但受全球疫情升溫，短期個人電腦受惠遠距商機帶動，有明顯成長，但觀察整體終端消費市場需求仍持續低迷，也反映出民眾消費相關支出被民生防疫必需品所排擠。