日本iPad庫存不足等因素 華為平板4月超車蘋果

日本 4 月的平板電腦銷量，出現自 2019 年 1 月以來的首度衰退。在新冠肺炎 (COVID-19) 所帶動的這波宅經濟下，日本民眾對於平板電腦的需求大增。但是家電量販店在疫情影響下縮短營業時間或暫停營業，還有市占龍頭的 iPad 庫存不足都是主要的背後原因。

根據日本 IT、家電市調公司 BCN 的統計資料，蘋果 iPad 於今年 2 月前半，在日本平板電腦的市占高達近 7 成。然而銷量在後來各週逐漸下滑，並於 4 月 20 日當週被華為的平板逆轉。

BCN 在統計日本全國各地家電量販店與電商 (EC) 的 POS 收銀系統數據後，於昨 (13) 日公布了 4 月份的「BCN 排行」。當月的平板電腦銷量報年減 5.7%，也是自 2019 年 1 月以來，在相隔 1 年 3 個月時間後出現遜於去年同期的現象。

在具體數字方面，蘋果 iPad 銷量年減 39.1%；安卓陣營的華為平板年增 28.8%，NEC 年增 52.8%，聯想更是暴增 256.0%。

稱霸已久的 iPad 在 4 月從冠軍寶座跌落，取而代之的是華為的「MediaPad T5」，而第二名也是由華為所推出的「MediaPad M5 lite」。

2020 年 4 月日本平板電腦銷量排行 (圖片來源：BCN)

另外 iPad 的銷售表現也出現變化，向來暢銷的「10.2 吋 iPad (32GB、Wi-Fi 款)」跌落到第四名，「iPad mini (5 代、64GB、Wi-Fi 款)」則上升到第三名。