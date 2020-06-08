客戶需求降溫 旺宏5月營收連2降 華邦電也修正

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 與華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日同步公告 5 月營收，其中旺宏 5 月營收為 28.36 億元，月減 17.3%，由於客戶需求降溫，營收回落至 30 億元以下，也是連 2 個月下滑，年增 4.12%。華邦電 5 月營收也持續下滑，降到 42.73 億元，月減 1.73%，較去年同期成長 6.49%。

旺宏 5 月營收較上月下滑，但前 5 月累計營收仍達 156.79 億元，年增 44.7%。董事長吳敏求日前指出，由於不確定性高，下半年市況看不清楚，但今年營運仍可優於去年。

吳敏求日前指出，目前產能滿載，第 2 季營運估與第 1 季相當，也可能稍微成長或下滑，不過從 4、5 月營收來看，法人估本季營收下滑壓力不小。

不過旺宏 3、4 月營收基期墊高，法人看好，上半年營收與獲利可創同期新高。

旺宏 19 奈米 SLC NAND Flash 今年下半年出貨可望放量，客戶涵蓋各類應用，包括工控、醫療、安控與車載等。48 層 3D NAND 預計第 3 季送樣客戶，第 4 季量產，明年才可望放量。

華邦電前 5 月累計營收 201.71 億元，年增 7.27%。雖然第 1 季本業已開始獲利，但因提列業外損失影響，導致稅後仍虧損 0.87 億元，每股小虧 0.02 元。不過，法人看好，在第 2 季記憶體合約價同步走揚下，華邦電營運可望虧轉盈。