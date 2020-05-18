〈美強化華為禁令〉旺宏吳敏求：對華為出貨正常 未受影響

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (18) 日獲頒交通大學名譽博士學位，會後受訪時表示，目前對華為出貨仍正常，未受影響，且疫情正加速 5G 發展。

美國政府近來擴大對華為的禁令，而華為也是旺宏客戶之一，吳敏求表示，相關禁令目前對旺宏並沒有影響，除非政府限制不能交貨，目前客戶下單正常，也正常出貨，並認為疫情正加速 5G 發展。

吳敏求也看好，由於越來越多大廠轉做 3D NAND，SLC NAND 供給變少，下半年將供不應求；高密度 NOR Flash 下半年則因 5G 等需求大增，也將面臨供需失調情況。

吳敏求今日獲頒交通大學名譽博士學位，表彰其在企業經營及社會公益的重要貢獻。吳敏求自成功大學電機工程研究所畢業後，赴美國史丹福大學取得材料科學工程學系碩士學位，陸續任職於美國 Siliconix、Rockwell、Intel 及 VLSI 公司。

吳敏求並於 1989 年，帶領在美國落地生根的 28 個家庭、近 40 位專業人才，返國成立旺宏，秉持開創台灣自有品牌與技術的信念，讓專業非揮發性記憶體產業在台落地生根。