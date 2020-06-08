紐西蘭明起取消國內防疫管制 因連續17天無新增病例

紐西蘭總理 Jacinda Ardern 週一 (8 日) 宣布，由於全國已經 17 天沒有新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例，將自明日起，取消幾乎國內所有針對疫情防控的管制措施，但仍保持邊界封閉。

紐西蘭預計當地時間午夜起，將疫情警戒層級調降至「第一級」，為 4 級病毒因應系統中最低等級。在這種情況下，學校和工作場所將能夠依據新的標準開放，聚會或家庭旅行不再受限制。

不過，Ardern 表示，仍然鼓勵社交距離，非居民來到紐西蘭，依舊必須隔離兩個星期，避免新的感染出現。

紐西蘭在過去 17 天中，並未報告新的 COVID-19 病例，在過去的 12 天裡，在醫院接受過針對 COVID-19 治療的人數也已經清零。

根據 Johns Hopkins 大學數據，截至週一，全球確診 COVID-19 感染人數已超過 700 萬，逾 40 萬人死亡，紐西蘭有 1504 例確診病例和 22 例死亡。

Ardern 表示，雖然紐西蘭處於一個更安全、更牢固的位置，但要回到疫情前的生活，仍沒有容易的途徑，接下來紐西蘭會將焦點放在經濟重建。她表示，儘管工作還不算完成，但這仍然是個重要的里程碑。

紐西蘭於 3 月 25 日首度展開封鎖措施，並發布第 4 級的疫情警戒，大部分企業及學校均關閉，人們被通知要留在家中。直到 5 週之後，紐西蘭才將警戒降至第 3 級，並允許食品商店外賣及一些非必需商務重新營業。

在 5 月中，隨著病例數減少，紐西蘭將警戒降至 2 級，原本計畫至 6 月 22 日決定下一步行動，但基於 17 天無新增病例，政府決定提前鬆綁。