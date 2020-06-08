疫情解封後 美5月汽車銷售出現緩慢復甦

在今年 5 月份，美國汽車業似乎出現了復甦的跡象。隨著工廠重啟，經銷商重新開放營運，客戶對於汽車的購買力重燃。

據數據顯示，5 月份的汽車銷售優於預期，經季節性調整的年率 (SAAR) 年減 29% 至 1,220 萬輛，但遠高於預期的 1110 萬輛。相較之下，4 月份汽車 SAAR 年減 50%，至 860 萬輛。

豐田汽車在 5 月份在美國乘用車系的銷售額年減 25.7%。儘管如此，該品牌的卡車系列 4Runner、Tacoma 和 Tundra 的銷售額均增長了 8.2% 至 10.3%。該品牌的小型跨界休旅 C-HR 銷售額也增長了 12.7%。

馬自達 5 月份在美國地區的銷量僅下跌了 1%，主要受惠於卡車銷量的提振，該公司的卡車系列包括 CX-3、CX-30、CX-5 和 CX-9，銷量年增 10.1%。

汽車研究機構 Edmunds 執行董事 Jessica Caldwell 在一份報告中表示：「可以肯定地說，四月份疫情高峰期是汽車銷售數字的最低點。儘管未來還有很長的路要走，但是 5 月份的汽車銷售有所復甦對於汽車業來說確實是一個令人鼓舞的訊號。有更多的消費者重新進入市場。」

Edmunds 預計，包括福特、通用汽車等大多數主要汽車製造商的銷售額將在 5 月份下跌約 30%，整體汽車業銷量預期在 5 月份下跌 32.5%。相比，4 月份銷售下跌了 52.5%。

在不確定的時期，美國人傾向於更加節儉，儘管新車銷量與疫情爆發病前的水平相比有所下降，但二手車的銷量仍在持續上升。數據顯示，5 月 28 日為止當週，新車銷售下滑 28%，但是二手車銷量較 2019 年成長了 6%。