〈首座5G智慧工廠〉遠傳、台達電、微軟三強聯手 5G開台將直接進入商用階段

遠傳 (4904-TW)、台達電 (2308-TW) 與台灣微軟今 (8) 日共同宣布，打造全國第一個 5G 智慧工廠，目前已進入 POC(概念性驗證)，第 3 季 5G 開台後即可正式進入商用階段。

遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 專長，搭配 5G 80MHz 連續頻寬，結合台達電智慧設備及微軟雲端實力，三方結合後在台達電桃園龜山廠生產線導入 AGV 無人搬運車、AOI 瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境，利用 5G 訊號傳輸，提高工廠生產效率，減少更多人力。

根據資策會產業情報研究所 (MIC) 預估，全球 5G 製造市場將在 2026 年成長至 420 億美元，其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR 與數位分身。

遠傳總經理井琪表示，自 4G 時期已奠定物聯網應用基礎，也為 5G 市場做好準備，將以 5G 低延遲、大連結技術特性，擴大未來各產業應用領域。遠傳攜手台達電、微軟合作，可望開創電信業新藍海，帶動產業進入 5G 新紀元。

台達電資深副總裁鄭安表示，台達電在智慧城市的領域，包括技術、產品、解決方案等都已進行積極布局，其中 5G 供應鏈、智慧樓宇及智慧工廠領域，台達電擁有包括網通設備、電源管理、能源管理、基礎設施等多面向的應用，這次跟遠傳與微軟兩家夥伴打造全國第一個 5G 智慧示範場域，便是台達深耕 5G 產業的具體實踐。

台灣微軟總經理孫基康表示，5G 將會對市場帶來大幅變化，它將透過創造萬物互聯、推進產業變革與創新與加速產業數位轉型，逐步改變各產業的營運模式與結構。