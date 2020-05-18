5G基地台前哨戰 遠傳優化高樓層訊號 台灣之星拚都會涵蓋率8成

5G 將在今年下半年開台，電信業者紛紛展開 5G 部屬，遠傳 (4904-TW) 透過無人機，收集高空基地台的無線信號與干擾源分析資訊，同時優化高樓層行動通訊的訊號品質；台灣之星與諾基亞 (NOKIA) 簽訂 5G 部署合約，目標三年全台都會區基地台涵蓋率要達 80%。

遠傳網路暨技術群執行副總饒仲華表示，遠傳今日完成「三維空間網路優化」概念性驗證 (POC)，是首創以無人機進行三維空間網路訊號分析，透過高空無人機搭載 5G 通訊測試儀器，無人機以 360° 環繞方式，收集高空基地台的無線信號與干擾源分析資訊，並結合大數據與 AI 技術，短時間內可完成 3D 訊號涵蓋立體模型，提供網路建置規劃、訊號涵蓋最優化建議。

台灣之星指出，目標今年開台時，將完成台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等 126 個精華商圈與百貨周邊地區涵蓋，目標三年內全台都會熱區基地台涵蓋率要達 8 成。

另外，中華電 (2412-TW) 今日也宣布，與臺科大共同簽訂 5G AR/VR 技術合作意向書，初期雙方以技術合作為目標，加速 5G 相關應用技術商業化，如透過臺科大延展實境 XR(Extended Reality) 等先進技術研發成果，後續將進一步討論擴大產學合作範圍，包括人才培育等。