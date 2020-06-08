〈首座5G智慧工廠〉產線智能化搭5G 台達電鄭安：人均產值可提升3-5倍

台達電 (2308-TW) 資深副總裁鄭安今 (8) 表示，集團推動工廠產線自動化、智能化，成效顯現，近兩年持續優化直接人力成本，搭配 5G 網路連結，人均產值將可達成提升 3-5 倍目標。

鄭安分析，過往工廠傳輸用銅線會有布線麻煩且易受干擾的問題、Wi-Fi 也會有斷訊、延遲的問題，5G 除了快速外，高可靠度、低延遲、高密度覆蓋的這些特性，在工業上，智能、自動的生產需求也可透過 5G 無線通訊系統來實現，讓自動光學檢測 (AOI)、無人搬運車 (AGV) 等設備運作更為流暢。

鄭安表示，台達電近年推動工廠自動化、智能化，近二年人工生產成本逐年下降，而以自身的智能工業設備為基礎，加上數據採集跟 AI 演算，搭配上 5G 網路，更能達到將直接人力人均產值提升 3-5 倍的目標。

在此次三方合作中，台達電提供硬體及場域，遠傳 (4904-TW) 提供 5G 無線通訊傳輸、微軟則有軟體平台，共同打造 5G 智慧工廠，鄭安表示，現階段會先在台達電台灣廠區推動，再導入中國等其他廠區，等到成熟後，整套解決方案也會對外輸出。

鄭安表示，除了智慧工廠外，同樣的解決方案也能再往外推廣到樓宇自動化，應用延伸到社區或城市，例如節能智慧路燈、智慧交通，或者是利用人臉辨識，打造智慧城市等。