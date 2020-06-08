額溫槍訂單加持 紘康5月營收1.18億元 連兩月寫新高

受惠測溫槍晶片出貨暢旺，MCU 廠紘康 (6457-TW) 5 月營收 1.18 億元，連兩月站穩 1 億元，並創歷史新高，同為測溫槍晶片供應商凌通 (4952-TW) 5 月營收也達 2.51 億元，創 10 個月新高。

紘康 5 月營收 1.18 億元，月增 2.94%，年增 98.87%，累計前 5 月營收 4.21 億元，年增 67.18%；凌通 5 月營收 2.51 億元，月增 8.77%，年減 12.54%，累計前 5 月營收 9.53 億元，年減 11.62%。

紘康目前有三大產品線，包括鋰電池管理、健康量測晶片，及其他混合訊號晶片，今年以來受惠疫情帶動，測溫相關產品出貨大幅成長，且因近期居家辦公興起，電子產品相關鋰電池需求也轉強，帶動業績續揚。

凌通則受惠 MCU 旺季效應，以及額溫槍客戶持續下單，營收自今年以來逐月走高，5 月創下 10 個月新高。

法人看好，凌通 PC 相關產品線，如 PC CAM、USB、Audio 等晶片，隨著居家辦公趨勢興起，訂單也加溫，有助整體 6 月營收再優於 5 月，帶動年減幅再收斂。