元大S&P原油正2傳內線交易？ 證交所：調查後無異常

元大 S&P 原油正 2 原本因淨值暴跌面臨清算命運，但 3 月 19 日獲金管會寬限清算後翌日碰上油價大漲，遭市場質疑有內線交易之嫌，證交所今 (8) 日表示，經查核 9 家造市券商後發現並無發現異常。

今年 3 月國際原油價格跌跌不休，拖累元大原油正 2 淨值一度暴跌至 2 元以下面臨清算危機，市場傳出 19 日元大投信當天大舉進場掃貨買超 12 萬張元大原油正 2 ETF，隔天金管會鬆綁下市禁令後，ETF 旋即反彈漲停，帶動造市券商賣出而引發市場熱議。

資料顯示，造市券商 19 日當天透過自營部位買進元大原油正 2 買超 28 萬張，20 日賣超 24 萬張，由於進出買賣張數龐大，引發市場揣測是否有消息走漏而圖利券商之嫌，證交所更因此對 9 家券商啟動調查。

證交所指出，元大原油正 2 是由台新證券等 2 家證券商擔任參與證券商，以及元大證券等 7 家證券商擔任流動量提供者，根據參與證券商為 ETF 特有之申購買回機制的中介機構，可自行或受託辦理 ETF 申購及買回業務透過申購買回機制平衡 ETF 折溢價進而活絡市場。

證交所說明，當 ETF 出現折價時參與證券商可透過專戶於次級市場買進，以消弭折價事後再適時賣出或在初級市場買回；至流動量提供者係由具備參與證券商身分之證券商與發行 ETF 之投信公司簽約，在次級市場提供買賣報價並應買應賣方便投資人買得到賣得掉。

證交所表示，3 月 19 日該檔 ETF 由溢價轉為大幅折價，包括元大證券等 9 家證券商依交易策略買進該 ETF，因此出現 3 月 19 日部分證券商大量買超該 ETF 之情形。

證交所指出，ETF 清算後投信公司仍會分配其剩餘價值 (淨值) 予投資人，若以折價買進 ETF 並做好避險措施仍可獲得折價與淨值間之價差利益，因此即便 ETF 達下市標準或啟動下市清算程序也不影響券商 19 日交易操作。