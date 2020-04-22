油價暴跌原油ETF溢價率飆 元大原油正2成交量大增1.5倍

國際原油價格暴跌，讓連結原油期貨 ETF 淨值大幅下滑、溢價率大幅飆升的現象，以連結原油的正向兩倍 ETF 為例，就曾出現淨值跌破 1 元、溢價幅度高達 500% 以上，證交所提醒，投資人要特別注意，淨值偏低、溢價過大的 ETF 投資風險。

儘管油價直直落，仍無法嚇跑投資人熱情，以元大 S&P 原油正 2 為例，今年以來每日平均成交值高達 19.37 億元，較 2019 年增加 146%。

油價崩跌讓連結原油標的的 ETF 價格也跟著慘兮兮，元大 S&P 原油正 2 與街口布蘭特油正 2 今 (22) 日股價分別重挫 41.97%、35.86% 作收，其中元大 S&P 原油正 2 基金淨值一度跌破 0.5 元、溢價幅度達 400%；街口布蘭特油正 2 淨值也只剩 1.16 元，溢價幅度逾 220%。

證交所表示，在正常情況下折溢價幅度通常不會太大，但如果當 ETF 大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的 ETF，就得承受較大的價格波動風險。

證交所表示，折溢價幅度過多除可能在溢價收斂過程中損失外，萬一市況不如預期時，導致 ETF 淨值趨近於零而被迫清算下市後，屆時以淨值來結算後投資人極可能損失投入的全部本金。

證交所表示，期貨與槓桿反向 ETF 漲跌波動較大, 為提醒投資人注意評估交易風險﹐近期已將部分原油相關 ETF 列為「處置有價證券」，投資人交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險再行交易。