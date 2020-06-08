台股衝高內外資不同調 自營商大賣元大50反1、外資回補近8萬張

台股今 (8) 日在資金簇擁下指數站上 11610 點，三大法人中外資與投信聯手買超逾百億元，合計三大法人買超 108.7 億元，其中台灣 50 反 1 獲外資買超近 8 萬張，但遭自營商大賣 6 萬餘張。

三大法人外資買超 95.36 億元，投信買超 16.42 億元，自營商則反手賣超調節約 3.1 億元。

外資買超前五大個股中，元大台灣 50 反 1 獲買超 7.8 萬張，新光金獲買超 1.7 萬張，友達買超 1.5 萬張、華新與台積電分別獲買超 1.1 萬張；另外，中信金獲買超 1 萬餘張，開發金、台新金、合庫金、富邦金與國泰金也獲外資買超逾 6000 張。

賣超前五大個股中，群創遭調節 2 萬餘張、技嘉賣超 8529 張、長榮航、台企銀分別獲賣超 7792 張、7689 張，神達獲賣超 6606 張。

自營商買超前主要鎖定 ETF 包括元大未來通訊 6991 張、國泰美國道瓊正 2 獲買超 3001 張，富邦 VIX 與元大台灣 ESG 永續分別獲買超 2676 張、2181 張，另外，慧洋 - KY、彰銀也分別獲買超 4589 張、3706 張。

賣超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(60426 張)、兆豐新光反 1(6069 張)、國泰美國道瓊反 1(5455 張)、元大 S&P 黃金正 2(4181 張)、FH 富時不動產 (2535 張)。

投信買超前五大分別為面板雙虎，其中群創買超 7010 張、友達 2848 張、緯創 2770 張、鴻海 2656 張、台積電 1566 張。

賣超前五大分別為：欣興 5761 張、金像電 1897 張、聯電 1546 張、長榮 1209 張、華新科 1194 張。