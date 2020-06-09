從蘋果漲到台積電 供應鏈身價水漲船高

美國經濟復甦比預期快速，與景氣連動性高的科技股水漲船高，也帶動以電子股為大宗的台股，在 6 個交易日就大漲了 600 多點。萬寶投顧王榮旭分析師表示，外資認錯回補台股，將帶動台股向前高 12,197 點突破。

外資認錯回補 6、7 月台股挑戰 12,197 點

萬寶投顧王榮旭分析師指出，美國經濟恢復速度比預期快，科技股對景氣敏感，那斯達克及費城半導體指數，領先漲回新冠疫情的跌點、創下新高。台股主要是以電子為大宗，6 月起外資認錯回補，才 6 個交易日大盤就漲了 600 多點，等於一天漲 100 多點，這就是由外資所點火。

但外資 6 月份才回補 550 億，對比今年前 5 個月大賣台股 6617 億，外資回補潮才剛開始。6 到 7 月大盤往前高 12,197 點突破的可能性不小，因為這一波疫情利空衝擊、最壞的經濟狀況已經過去，廠商出貨下修潮也將告一段落，下半年可望出現出貨上修潮，股市必然提前反應。

資金流回蘋果供應鏈 台積電聯盟成大贏家

萬寶投顧王榮旭分析師表示，電子景氣好不好，看上游半導體就知道。晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 連漲 6 天，把三月的長黑 K 棒全吃回來，市場擔憂失去華為海思訂單，但在台積電 5 以及 7 奈米高階製程全球市占率達 100% 的情況下，海思的訂單就算由其他的競爭者瓜分，例如蘋果(AAPL-US)、高通(QCOM-US)，以及聯發科(2454-TW)，最後晶圓代工訂單還是流到台積電。

台積電大聯盟仍是最大贏家，供應鏈像設備股的家登 (3680-TW)，晶圓傳輸載具需求大，家登在 EUV 光罩和全球市佔達七到九成，業績將大爆發，股價再創新天價 246.5 元。

IC 服務設計公司世芯 (3661-TW) 以 7 奈米產品研發技術為核心，營收集中在高效運算市場，而晶圓代工廠商主要以台積電為主，在美國圍堵華為之後，中國無晶圓 IC 設計公司成長，營收有六成來自中國的世芯受惠程度最高，昨天股價再追平前高 358 元。

而台積電轉投資的封測廠精材 (3374-TW)，下半年啟動 12 吋晶圓測試代工服務、營運向上，加上蘋果新手機下半年將上市，3D 感測相關的封測訂單陸續到手，最近投信默默吃貨之中。

而蘋果 (AAPL-US) 的股價創下新高，資金將加速轉回蘋果供應鏈，傳出蘋果即將發表新的 iPhone，將使用三星、LG 之外的京東方 OLED 面板，GIS(6456-TW)是京東方 OLED 手機觸控螢幕貼合的合作廠商，代表 GIS 手機業務將從衰退的趨勢扭轉向上。

另外，GIS 也取得了 Mini LED 平板、筆電的訂單，搭配同集團面板廠夏普產品，價格極具競爭力，今年業績觸底回升，明年 EPS 上看到 12 元，是投信近期的最愛之一。

PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW)，業績與手機供應鏈連動性高，在手機需求回升的情況之下，最近也見到法人的影子，後市值得留意，還有更多的個股分析，會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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