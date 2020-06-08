蔡明彰觀點：跌深價值股、創高成長股齊頭並進

今天報告的主題是「跌深價值股、創高成長股齊頭並進」。

現在的美國股市牛氣沖天，真正的原因就是美聯儲印鈔效應。3 月份第 1 周，聯準會的資產負債表只有 4.29 兆美元，但是，不斷隨著疫情的擴大，聯準會救市，到了 5 月 20 日當周，已經來到了 7.09 兆美元，不到三個月印鈔將近 3 兆美元，超過過去任何的時刻，包括 2008 年的金融海嘯。

但是，大家都在問，錢去哪裡？美聯儲印出了大量的流動性，用來從商業銀行手中購買國債，銀行使用了儲備之後，再去向家庭企業放款，來刺激經濟的活動。

但是，這一次看起來銀行未必去放款，反而把流動性投入了各種資本市場，比如股票，所以原本美聯儲的大量印鈔會帶來實體經濟的惡性通膨，並沒有發生，卻在股市狂飆，形成了金錢遊戲。

萬寶投顧蔡明彰強調，這樣大量印鈔造成的現象。第一個，美國股市無視實體經濟，形成了 V 型反轉。另外，我們看一個先行指標，美元指數在 3 月下旬，也就是疫情最嚴重的時候，來到了 102 點，表示市場擁抱美元，以策安全。但現在靜悄悄的，已經跌到了 96 點，跌破了年線 98 點，等於美元形成長空格局。

這也使得新台幣大幅升值，到 29.8、29.7 元的價位，所以使得今年大幅賣超台股超過 6,000 億元的外資，終於認錯回補，造成了近日台北股市的大漲。

最重要的一個現象，就是美國股市不理會 5 月份非農就業報告的烏龍事件，原本公佈出來新增加就業人數高達 250 萬人，擊敗市場預期，失業率降到了 13.3％，但後來，計算錯誤，正確的失業率是 16.4％。

但是經濟學家認為，真實的失業率高達 21.2％，但是在這樣的情況之下，美國股市繼續狂奔，這時候在美國股市，形成非常特殊的現象，宛如水火同源，也就是價跌深的價值股跟創高的成長股，居然齊頭並進大漲。

先說價值跌深的股票，以遊輪、航空為代表，公主遊輪的母公司嘉年華國際遊輪，這一波從 51.9 美元，跌到 7.9 美元，暴跌 85％，但它出兩招，發行公司債、預售 2021 年遊輪優惠行程，取得現金流。

另外，美國國內航線已經開放，四大航空股紛紛大漲，就以美國航空，這一家龍頭股為例，從低點 8.25 美元以來，已經反彈了 125％。但是，台灣因為市場太小，台灣的航空業、飯店旅遊業，要複製美國這種跌深價值股不太容易，所以這時候請大家把注意力轉向兩個跌深價值的產業。第一個是面板，其次可以注意太陽能。

先說面板，6 月不管是中小尺寸的面板報價或者大尺寸面板的報價，都出現了上漲，最主要是電視品牌回補庫存。

南韓三星 LGD 退出了傳統的 LCD，使得現在廠商生產的面板價格都在成本價附近，所以沒有必要再殺低，未來庫存回補，就會形成向上的循環。面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 股價淨值比小於 1，第三季有機會由虧轉盈，最主要友達營收來自大尺寸的面板高達 32％，群創更高，38％。全球的龍頭，現在是大陸的京東方，也有 30％的營收來自電視面板。

從低點以來，友達反彈 50％、群創更是大漲 64％，京東方也強力反彈 40％，但是友達、群創今年沒有配息，所以它的跌深價值股的攻勢，可能會到某個時間停頓，建議大家往面板產業相關的個股。

其中，包含聯詠 (3034-TW)，它是全球面板驅動 IC 市佔率高達 30％的龍頭，譜瑞 - KY(4966-TW)，還有致新 (8081-TW)，致新電源管理晶片來自面板佔營收高達 39％。

另外，太陽能也有相當的機會，雖然第一季疫情使得太陽能的晶片電池，從年初以來跌價了 20％，但是低價之後，會刺激市場對太陽能的需求，也有機會產生庫存回補，中美晶 (5483-TW) 含息 5 元，禮拜一盤中亮燈漲停，因為敲定在 7 月下旬來除息。

以中國的太陽能電池龍頭，隆基股份 (601012)，底部以來已經反彈了 52％，但中美晶底部以來只有上漲 36％。

對比面板，太陽能的庫存回補，口罩開始有高庫存的疑慮，以中國 50 片醫用的口罩，天貓售價 89 人民幣，618 促銷節，減去了 16.5 人民幣的售價，每片只有 1.45 人民幣，顯示口罩的價格已經開始大幅下跌，5 月份口罩的銷售量將較 4 月衰退了 10～20％，出廠較 4 月大跌 40％，甚至上游的口罩機熔噴布也都出現了大跌，這顯示將會有高庫存的風險。

至於創高的成長股是蘋果，蘋果領先創天價，預告了下半年手機的復甦，截止到目前，兩岸的蘋果供應鏈，只有大陸的立迅精密率先創下天價，所以台灣的子公司宣德 (5457-TW)，存在了很多的機會。

但是，要提醒大家，蘋果是因為 5 月份 APP 營收強勁的成長了 39％，所以並不是 iPhone，禮拜一盤面台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 等蘋概股的大漲，應該是外資的回補因素居多。

立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團:https://t.me/marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團:https://line.me/ti/p/@marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係。以往之績效不保證未來獲利，投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險。