疫情加快能源轉型進程 BP宣布年底前全球裁員1萬人

疫情導致全球能源需求受挫，同時加快能源轉型進程，英國石油公司 (BP) 週一 (8 日) 表示，計劃在年底前裁員 1 萬人，裁員比例幾乎佔全球員工總數的 15%。

BP 執行長 Bernard Looney 在公司內部聲明指出，由於疫情加快公司朝低碳排放能源轉型，公司將啟動裁員程序，即自目前的 7 萬多名員工中裁減 1 萬人，裁員比例將近 15%，Looney 表示，這些員工大部分會在今年底前離開公司。

裁員行動影響範圍包含公司辦公室內勤及高階職務人員，而非前線的業務人員，BP 發言人表示，有五分之一的裁員行動將在英國進行，BP 英國總員工數約 1.5 萬人。

如同多數能源公司，由於疫情導致石油需求大幅萎縮，BP 此前宣佈將支出計畫削減 25%，並表示數位化和業務整併將在 2021 年為公司省下 25 億美元成本，不過，Looney 今日表示 BP 可能需要進一步削減成本。

BP 表示，2021 年 3 月前不會為高階管理人員加薪，至於低階和中階職員至少要等到 10 月才有機會加薪，加油站員工為第一線員工，因此不被包含在公司重組的一部分，他們今年 4 月才剛調升薪資，且 8 月將再度調升。

(圖：AFP)

Looney 向公司員工表示，裁員行動為今年 2 月制定的計劃，即大幅減少碳排放量做好準備。他稱疫情及後續的原油需求崩潰加速此一進程，導致該公司現階段行動必須較原先計劃來的更加深入。

「我們的支出遠遠超過獲利能力，我指的是每天花掉數百萬美元。」 Looney 表示，目前公司每年營運成本大約 220 億美元，其中就有 80 億美元作為人事費用。根據財報數據，BP 今年第一季的淨債務增加了 60 億美元，達到 514 億美元。