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逃過一劫！南韓法院駁回三星李在鎔逮捕令

鉅亨網編譯羅昀玫
逃過一劫！南韓法院駁回三星李在鎔逮捕令 (圖片：AFP)
逃過一劫！南韓法院駁回三星李在鎔逮捕令 (圖片：AFP)
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三星物產三星李在鎔股東股價股權逮捕醜聞訴訟南韓首爾檢方法院繼承人資本市場法會計造假

週一 (8 日) 三星集團 (005930-KR) 繼承人、三星電子副會長李在鎔出席法院的羈押審查聽審，南韓法院南韓法院裁定結果於當地時間 9 日凌晨釋出，法院駁回李在鎔逮捕令，三星少主免於再受牢獄之災。

首爾中央地方法院週一召開羈押審查庭，最終駁回李在鎔逮捕令，解除了三星少主二次入獄的可能性。

首爾中央地方法院在一份聲明中表示：「檢方似乎通過調查獲得大量證據，但未能解釋拘留李在鎔的有效性。」

法院提到: 「考慮此案的重要程度，通過充分的審判和辯論是適當的方式，來確定嫌疑人是否帶有責任，以及涉案的程度。」

南韓檢方 4 日以涉嫌進行《資本市場法》規定的不正當交易、操縱市場以及違反上市公司外部審計相關法為由，向法院提請羈押李在鎔，以及前三星未來戰略室室長崔志成、戰略組組長金鐘重。

檢方認為，從三星旗下三星物產 (Samsung C&T) 和第一毛織 (Cheil Industries) 於 2015 年合併，再到三星生物製劑會計造假等一系列過程，均是集團為讓李在鎔接班鋪路。

李在鎔是第一毛織最大股東，擁有 23.2% 的股權，透過合併，李在鎔將能控制三星集團事實上的控股公司三星物產。

李在鎔曾因 2017 年底涉嫌賄賂朴槿惠案，被韓國法院判囚 5 年，入獄後第 2 年減刑至 2 年半，2018 年 2 月獲釋。

三星集團日前發表聲明否認檢方指控，李在鎔沒有參與任何非法活動，並未操控股價。李在鎔在今年 5 月初曾為三星受到持續醜聞和訴訟困境表達道歉。