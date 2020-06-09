【馮冠華專欄】估計今明兩天港股仍會整固

6 月 9 日推介 - 贛鋒鋰業（1772）

1）上日港股市況總結：恆指週一先高後低，指數以接近全日高位的 25018 點開出，上升 248 點，但升勢未能持續，午後更曾多次轉跌，最差時低見 24679 點，下跌 91 點，最終在競價時段又轉升，並以 24777 點收盤，上升 6 點。成交金額按日下跌約 4% 至 1293 億。港股通南下轉回淨流入，金額約港幣 5 億。滬深股通北向則維持淨流入，金額大降至約人民幣 6 億。藍籌 25 升 23 跌 2 持平。

板塊方面，以舊經濟股，如本地地產及銀行、保險及出口股表現較好。汽車、航空、石油、資源及半導體也不俗。做空方面，比率回升至 13.0%。牛熊證街貨最新比例為 39:61，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 0:100。重貨區方面，熊證上移至 25100-25149，牛證不變在 23350-23399。恆指夜期報 24874 點，上升 129 點，高水 97 點。港股 ADR 上升 174 點，相當於恆指 24951 點。

簡評：筆者對恆指昨天的高開低走並不感到意外，屠熊後回軟亦是見慣不怪的操作。雖然盤中道指期貨變化不大，但畢竟恆指在過去五個支易日累升近千八點，整固也是平常，而最終能延伸至六連升也不算太差了。昨天造好的板塊以舊經濟為主，反而醫藥、生物科技 B 股、物管、Saas、教育及新經濟股等市場寵兒則普遍有所回吐，甚至早上氣勢如虹的小米（1810）和港交所（388）也要倒跌收場，估計是輪換買賣所導致而已。

指標上，大市成交並無異樣，滬深股通南北向資金流只是少量淨流入，啟示性不高，而藍籌升跌數量相若，牛熊街貨仍是偏熊，重貨區距離現價約三百多點，也不足遙不可及。由於本週四是重頭戲，包括港股開盤前會知道美聯儲局議息結果，再加上網易（9999）的首日上市交易，不排除今明兩天港股仍會整固，週四配合消息再往上破位的可能性。

道指繼週五的大升後，昨天早市仍能上升逾二百點，是不是如昨天早報所說，資金泛濫令股市瘋狂，拭目以待吧！美股早市的現象，也和港股有點相似，創新高後的納指有回吐，正如本地的寵兒們，大都在昨天下跌一樣；而能繼續造好的道指，則主要是受舊經濟股波音的帶動。避險的黃金又回升，VIX 也微漲，指標混亂，難下判斷！樂觀地看，市場沒有「懲罰」美國勞工部發放的錯誤訊息，算是不俗了。

如上所述，筆者估計今明兩天的港股或要整固，輪換買賣或將更明顯；可是，慣常早報的讀者應知道，舊經濟股不是筆者那杯茶，偏偏今明兩天又可能是市場焦點板塊所在。波音造好，且看能否帶動國泰（293）和其母公司太古（19）。另外，特斯拉 5 月中國銷售理想，可留意相關股份，如比亞迪（1211）、比亞迪電子（285）和 贛鋒鋰業（1772）。前兩者近日偏強，短多應以後者為佳。

2）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 461 點或 1.7%，標指及納指則分別上升 1.2% 及 1.13%。十年期債息下跌至 0.879%。美滙指數回落至 96.7。紐約期油回軟至 38.19 美元。恐慌指數 VIX 回升至 25.81。黃金反彈至 1705.1 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：據銷售文件顯示，佳兆業美好 (02168) 擬按每股 32.5 至 33.45 元，配售 1400 萬股，集資 4.55 億至 4.68 億元。配股價較昨天該股收市價 36.15 元，折讓 7.5% 至 10.1%。

丘鈦科技（01478） 公布，5 月攝像頭模組產品銷售數量為 3412.8 萬件，按月減少約 12.9%，按年減少約 5.3%。其中，1000 萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量為 2442.2 萬件，按月減少約 17.7%，按年增加約 42.1%。集團解釋，攝像頭模組產品銷售數量減少，主要由於海外市場受新型冠狀病毒疫情和主要經濟體間的貿易糾紛影響，需求出現下滑。另外，指紋識別模組產品銷售數量為 806.9 萬，按月增加約 2.8%，按年增加約 11.7%，主要由於集團在相關業務領域的市場份額有所增長。

信義光能（00968）預期，截至 6 月底止，中期盈利將增長 35% 至 50%；去年同期盈利 9.53 億元。純利預期增長，主要由於來自集團太陽能玻璃業務的盈利貢獻大幅增加。

中國乘聯會新月度報告顯示， 美國電動車生產商 Tesla 5 月份銷售了 11,095 部國產 Model 3，是 4 月的 3 倍多。該會數據顯示，Tesla 4 月銷售僅 3,635 部，較 3 月的 10,160 部大減 64%。惟值得留意，該會使用的計算方法與 Tesla 交付並不相同。

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