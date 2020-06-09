凱勝綠能董事改選高客集團加入 增強未來營運企圖

電動汽車廠凱勝綠能 (2246-TW) 表現亮眼，2019 年銷售 4 輛電動大客車與 54 輛電動小客車，總營收 3.39 億元，順利由虧轉盈，並預計配發每股 0.3 元股票股利，領先國內電動車業者獲利的代表之一。2020 年開春，即今年第一季交付 8 輛電動大客車於台北地區營運商，可說為 2020 年一開始即取得好彩頭，並陸續加班趕工將產能放大陸續再交車，凱勝於 2 月份辦理現金增資，募得 1.658 億元，將用以充實營運資金。並獲太陽能大廠中美晶 (5483-TW) 看好未來放大營運動能順利投資入股。

凱勝綠能於 6 月 3 日嘉義廠舉行股東大會，原董事長陳怡仁續任並順利改選董事，其中值得關注的是新任董事中由高客集團取得一席董事席位，以副董事長兼代表人李宗熹加入凱勝董事團隊，而後續凱勝電動巴士市場銷售在高客集團加入後，更是值得高度期待。

高客集團係南仁湖 (5905-TW) 集團與三地建設旗下相關事業體，共有高雄客運、普悠瑪客運、府城客運、嘉義客運及高旗旅行社等客運或遊覽車公司，約有近 700 餘輛客運車輛。

隨著政府提出多項電動車相關政策，不僅將逐步加快把現行 1.6 萬輛公車全面更換為電動車，民國 119 年新購公車、公務車將全面電動化，客運業者與凱勝綠能看好未來營運可望受惠政府政策及產能提升。國家全力推動 2030 年公車全面電動化，期許透過電動公車，讓台灣在綠能運輸這項創新產業上，可立足國內並放眼全球市場。

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