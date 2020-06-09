【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.OPEC + 同意延長減產協議至 7 月底，周一能源股領軍大漲，美股四大指數漲多跌少，漲跌幅介在 - 0.26%~+1.70% 之間，那斯達克衝破 9900 點大關，創歷史新高，台股 ADR 部分，聯電 ADR 漲 2.14%；台積電 ADR 漲 0.67%。

2. 受惠境內解封利多加持，周一台股表現續強，在 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海走強帶動下，周一加權指數最高點來到 11,631 點，續創本波段新高，終場加權指數上漲達 130.92 點，收在 11,610.32 點，漲幅為 1.14%，成交金額放大至 2032.77 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 108.70 億元：外資買超 95.38 億元、投信買超 16.43 億元、自營商賣超 3.11 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，目前維持多方格局，但未來若開高走低、且出現爆量，須留意回檔修正風險。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11,386 點)、10 日線(約 11,191 點) 之上，均線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意 10 日線位置。

(3) 技術指標：KD 呈黃金交叉，但 K 值、D 值皆已進入 80 以上，略有過熱跡象，短線急拉股須留意隔日沖或當沖賣壓。

4. 周一櫃買指數漲幅 0.80%，收在 154.62 點，與加權指數同步上攻，目前站穩在 5 日線 (約 152 點) 之上，但留意成交量爆增至 690 億以上，盤面族群輪動快速，追價強勢股留意資金水位控管。

5. 觀盤重點：目前指數站穩 5 日線上續攻，技術面仍有利多方，但細看盤面變化，部分原先強勢之類股，如板卡、自行車族群，周一皆出現修正，可見資金輪轉快速，於操作面上，操作強勢股的資金比重須控管、不宜單股重壓，後續選股方向可關注基期相對低之解封概念股，下半年營運升溫 5G 趨勢股、中大型績優蘋概，及高殖利率族群。

6.2886 兆豐金公布獲利，前 5 月稅後盈餘為 83.58 億元，EPS 為 0.61 元，盈餘相較去年前 5 月 124.03 億元，年減 33%，兆豐金今年獲利動能受利差收窄所影響，但仍具高股息題材支持。

7.6196 帆宣在台積電、美光等大客戶持續在台灣擴廠效益下，5 月在手訂單金額已經衝破 4 月高峰，站上 224 億元的水準，再度改寫新高。台積電有意赴美國設廠，帆宣也不排除爭取台積電在美設廠訂單。

8.4551 智伸科 5 月營收 4.36 億元，年減 32.25％，但在歐美陸續解封後，客戶稼動率有望逐步拉高，預計智伸科營運將在 Q3 開始逐漸改善，市場仍樂觀看待合併旭申後的效益。

9.3231 緯創及 2356 英業達 5 月營收分別年增 16.82% 及 12.66%，然而緯創展望第三季，認為能見度仍不高，客戶補貨拉單及居家辦公帶來的出貨效益，需關注後續需求變化及企業在 IT 預算、支出費用的緊縮程度。